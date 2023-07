L’attesa sembra volgere al termine: un’alta pressione potrebbe rivendicare la sua presenza nel panorama meteorologico della prossima settimana. Questa potrebbe rappresentare una significativa inversione di tendenza, dopo essere stata costantemente ostacolata da perturbazioni e fresche correnti nord-atlantiche. Tuttavia, l’incertezza permane a causa della prospettiva a lungo termine, rendendo ogni previsione puramente ipotetica. Eppure, con l’estate ufficialmente iniziata, perché non considerare questa possibilità con ottimismo crescente?

Inizieremo la settimana con una situazione meteorologica non del tutto pacificata, particolarmente nelle regioni del Nord Italia, con temporali previsti principalmente nei rilievi alpini fino a mercoledì. Anche la Valle Padana potrebbe non essere immune da queste manifestazioni. Il clima caldo, invece, sarà anticipato al Sud, nelle Isole Maggiori e lungo le coste tirreniche del Centro Italia, dove l’alta pressione africana inizierà a far sentire il suo impatto.

Da giovedì, tuttavia, l’anticiclone inizierà a estendersi al resto del paese, fino a coprire, entro il fine settimana, l’intera Italia. Ci aspettiamo un calore intenso, in particolare nelle Isole Maggiori, nelle aree interne del Centro e in gran parte del Sud Italia. Anche al Nord le temperature saranno elevate, sebbene in misura leggermente inferiore rispetto al resto del paese, dovuto al fatto che il centro dell’alta pressione dovrebbe rimanere più basso.

Nonostante ciò, come spesso accade, il fenomeno dell’afa contribuirà a rendere il caldo più intenso e scomodo. E, si, prevediamo già la vostra domanda: quanto durerà? Purtroppo, non possiamo confermare l’arrivo di questa potenziale ondata di caldo, e nemmeno la sua durata. Il nostro consiglio è di rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.