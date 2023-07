Aggiornamenti a dir poco clamorosi dei principali centri di calcolo riguardo alla prima parte di Agosto. Tra tutti i centri meteo spicca quello americano, GFS, che propone scenari davvero incredibili per l’Estate. Sono già alcuni giorni che le simulazioni modellistiche sembrano orientate ad una prima parte di Agosto più fresca e instabile del solito, ma l’aggiornamento odierno potrebbe rappresentare un serio problema per le vacanze estive.

Ma cosa ci dice il modello americano? Dopo un breve riscaldamento sul finire di Luglio, percepibile perlopiù al sud e sulle isole maggiori, potremo imbatterci in nuove incursioni fresche nella prima decade di Agosto, tutte particolarmente incisive soprattutto sul lato termico.

Forte irruzione fresca a inizio Agosto

Il vero e proprio crack estivo potrebbe concretizzarsi tra 3 e 5 Agosto. Prende piede l’ipotesi di un affondo fresco particolarmente pronunciato proveniente dal nord Atlantico: questa vastissima massa d’aria fresca potrebbe affondare sul Mediterraneo spazzando via ogni velleità di gran caldo.

Questo flusso fresco potrebbe regalare temperature simil-autunnali al nord e particolarmente gradevoli anche al centro-sud e sulle isole maggiori. Una situazione del genere, ad inizio Agosto, potrebbe rappresentare un serio problema per il prosieguo del mese, poiché l’isolamento di aria fresca nel Mediterraneo potrebbe agire come una “calamita” per altre ondate di fresco e maltempo nei giorni successivi.

Forti temporali ad Agosto

Nel caso in cui dovesse concretizzarsi questa irruzione fresca atlantica sull’Italia, è chiaro che oltre alle temperature nettamente più basse del normale avremmo a che fare anche con forti temporali e grandinate. Il nord Italia è ora l’obiettivo di questi flussi instabili, ma anche il resto d’Italia potrebbe facilmente rientrare in un contesto di spiccata instabilità temporalesca.

Anche il prosieguo della prima decade di Agosto potrebbe riservare fresche e instabili sorprese meteo. Seguiremo costantemente l’evolversi della situazione.