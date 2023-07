C’è in atto una fase meteo rovente un po’ per tutta Italia, ma è il Centro-Sud a sentire i valori più folli. Stiamo parlando di temperature davvero fuori scala, con valori massimi molto diffusamente sopra i 40 gradi e punte di 45/46.

Tutto normale? Ma assolutamente no, non c’è veramente niente di normale in questo pattern. Cerchiamo di capire davvero se ci sarà una via d’uscita per le regioni meridionali da questo tremendo Inferno.

Alcuni veloci fronti temporaleschi

Vorremmo potervi dire che il caldo alle ore contate, ma sarebbe una delle solite prese in giro che alcuni personaggi fanno. Oltretutto noi non vogliamo nemmeno minimamente provare a minimizzare questa fase meteo bollente. Fa un caldo eccezionale ed è del tutto inutile dire che fa caldo ed è normale che sia così in estate.

La vera normalità sarebbe dettata dall’anticiclone azzorriano. Sappiamo che quest’ultimo è di matrice oceanica, quindi si scalda molto meno rispetto a quello africano. Costui sempre più prepotentemente interessa le nostre estati e purtroppo anche in stagioni dove il caldo è partito veramente in sordina alla fine si riprende lui la scena.

Ne stiamo avendo un esempio. C’era chi si lamentava assai del (non) inizio della stagione estiva. E poi di colpo…

La fine del caldo per il Sud? Vediamo se ci sono speranze

Davvero pochissime le speranze che finisca questo caldo per lo meno in maniera totale. Questo perché la situazione meteorologica presente continua e continuerà a essere anomala. Il cuore rovente sarà sempre vicino alla alle regioni meridionali e lo coinvolgerà con discreta frequenza.

Purtroppo, tutto il mese di Luglio potrebbe seguire su questa falsariga. Il Nord sarà a più riprese con violenti temporali, talvolta estremamente dannosi. Le regioni centrali e quelle meridionali alle prese con questo caldo davvero fuori logica, che comincia a stancare anche i più fervidi amanti dell’estate.