Agosto si appresta a partire con meteo estivo, ma durerà poco. A sorpresa ci sarà un’incursione perturbata piuttosto intensa che coinvolgerà gran parte della Penisola. Piogge e temporali non si limiteranno solo al Nord ed anche le temperature tenderanno a portarsi ovunque sotto media.

Prima ci sarà però da passare un intermezzo piuttosto caldo e soleggiato. Tra martedì e mercoledì gli scenari saranno infatti ancora improntati alla stabilità e al caldo. Le temperature potrebbero infatti risalire con picco proprio a metà settimana, con punte possibili di 38-40 gradi sulle zone interne del Sud.

Il Nord Italia farà però ancora una volta eccezione, con arrivo di qualche temporale di forte intensità prima su aree alpine e prealpine, ma occasionalmente anche in Val Padana. Questa instabilità precederà un guasto molto più organizzato, che entrerà in scena nella seconda parte della settimana.

Una vera e propria perturbazione entrerà in scena sull’Italia, con carico di piogge e temporali in espansione da nord verso sud. L’Estate subirà uno stop a dir poco clamoroso, visto che peggioramenti di questa entità normalmente si verificano più facilmente dopo metà Agosto.

Temporali e aria fresca in rotta sull’Italia

Tutto inizierà da giovedì 3 Agosto, quando il fronte entrerà nel vivo sul Nord Italia apportando piogge e temporali, con un netto calo termico. In questo stesso frangente il Centro-Sud sarà ancora in attesa, con caldo africano piuttosto africano sulle regioni meridionali.

Il carico di precipitazioni si estenderà verso il Centro-Sud tra venerdì 4 e sabato 5 Agosto. Al seguito della perturbazione affluirà aria molto più fresca e ci saranno contrasti tali da causare la possibilità di fenomeni occasionalmente intensi, fra cui nubifragi e grandine.

Le temperature caleranno localmente anche di oltre 10 gradi, portandosi su valori inferiori alla norma stagionale. Ci attende un weekend dal sapore non certo estivo, ma almeno per domenica il sole dovrebbe tornare a dominare un po’ su tutta Italia, in un contesto ventilato e gradevole.

L’Estate dovrebbe poi tornare in carreggiata nei giorni successivi, con temperature normali per il periodo e caldo che probabilmente tornerà a farsi sentire almeno al Centro-Sud. Il Nord potrebbe rimanere ancora esposto ad ulteriori impulsi d’aria fresca ed instabile, legati alla depressione sul Nord Europa.