Il Meteo dell’Estate 2023: Ondata di Calore Eccezionale in Arrivo

L’estate del 2023 ha avuto un avvio incerto, con un meteo instabile che ha caratterizzato la prima metà di Giugno. Il caldo si è fatto sentire solo brevemente, per poi lasciare spazio a condizioni meteorologiche più fresche tra la fine di Giugno e l’inizio di Luglio. L’estate sembrava non voler decollare.

Il Cambiamento del Clima

La situazione è cambiata drasticamente nell’ultima settimana, con l’anticiclone africano che ha preso il sopravvento. Il caldo ha assediato gran parte dell’Italia, con un leggero sollievo solo nelle regioni del Nord, grazie a qualche temporale.

Il Ritorno dell’Anticiclone Africano

Dopo una breve pausa, l’anticiclone africano è pronto a tornare a influenzare il nostro Paese, portando con sé una massa d’aria rovente di origine sahariana. Ci aspettiamo quindi un ulteriore aumento delle temperature nel prossimo weekend.

Un Caldo Intenso e Diffuso

La Domenica sarà caratterizzata da un caldo molto intenso, con temperature che supereranno i 35 gradi nelle pianure e nelle valli interne. Si prevedono picchi di oltre 40 gradi in Sardegna, con temperature che potrebbero raggiungere i 43 gradi. Anche al Sud si toccheranno i 40 gradi, in particolare nel Foggiano, nel Cosentino, nel Materano e nell’interno della Sicilia.

Un’Ondata di Caldo Eccezionale

Il weekend sarà solo l’inizio di un’ondata di caldo eccezionale e smisurata, che diventerà ancora più intensa nei primi giorni della settimana successiva. L’aria sahariana si sposterà completamente sull’Italia, con geopotenziali molto elevati che riscalderanno ulteriormente l’aria.

La Cupola Subtropicale Alimentata dal Flusso Sahariano

Il flusso sahariano rovente alimenterà la cupola subtropicale, che posizionerà i suoi massimi sul cuore del Mediterraneo Centrale. Le temperature in quota, previste a circa 1600 metri, sembrano incredibili, con oltre due terzi del territorio nazionale che potrebbe raggiungere valori superiori ai 26 gradi.

Temperature Eccezionalmente Elevate

Questo si tradurrà in temperature eccezionalmente elevate al suolo, con valori che potrebbero raggiungere i 42-44 gradi nelle valli interne del Centro-Sud. In Sardegna e Sicilia si prevedono picchi di 46-47 gradi. Sono quindi presenti tutte le condizioni per potenziali nuovi record di caldo. Quest’ondata di calore, diretta in pieno sull’Italia, potrebbe risultare più forte di quelle già eccezionali degli ultimi anni.

In conclusione, l’estate 2023 sembra essere destinata a un evento estremo, simile ai 42 gradi registrati a Parigi due anni fa e ai 40 gradi di Londra nell’estate 2022. Questo non fa che confermare la tendenza delle estati degli anni 2000, sempre più caratterizzate da ondate di caldo provenienti dall’Africa. Il meteo, quindi, continua a sorprenderci.