Questa ondata di caldo non sarà assolutamente una passeggiata, questa è ormai una certezza. È appena cominciata una settimana pesante, molto probabilmente la più calda non solo di questa Estate ma degli ultimi decenni. Le previsioni meteo, in tal senso, non sono per nulla dalla nostra parte.

Sarà il caldo sub-tropicale il più grande protagonista della settimana, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori dove le temperature saranno estreme fino a domenica. Anzi, per essere più precisi avremo una costante intensificazione del caldo giorno dopo giorno, il cui apice pare cadere proprio tra domenica 23 e martedì 25.

Già mentre scriviamo queste righe non è che faccia fresco, tutt’altro! Il caldo è già molto forte su tutta Italia, anche parecchio fastidioso su pianure e coste a causa degli eccessivi tassi di umidità.

Ma a quanto pare nei prossimi giorni andrà molto peggio, specie sulle isole maggiori e il centro-sud.

CALDO ESTREMO PER MOLTI GIORNI

A partire da mercoledì le temperature diverranno eccezionali e potenzialmente storiche. Nei settori interni di Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata e Campania potremo rilevare molte temperature superiori ai 40°C, con picchi isolati di 43 e 44°C.

TEMPERATURE NELLA STORIA AD INIZIO PROSSIMA SETTIMANA?

Gli ultimissimi aggiornamenti dei centri di calcolo pongono l’apice dell’ondata di caldo proprio ad inizio prossima settimana, insomma tra 7 lunghissimi giorni. In questo frangente potrebbe ergersi una massa d’aria estremamente calda (ancor più calda delle precedenti) dal Sahara: essa apporterebbe temperature massime fino a 46-48°C su alcune località dell’entroterra sardo e siciliano, fino a 45°C su alcune località di Calabria, Puglia, Basilicata. Fino a 41-43°C su Molise, Campania, Abruzzo.

Insomma parliamo di valori massimi davvero proibitivi. Fortunatamente la distanza temporale è dalla nostra parte e c’è la possibilità che questo picco così estremo possa essere leggermente ridimensionato.

Certamente non ci sono dubbi che fino a domenica 23 il caldo sarà costantemente forte e insopportabile, specie al centro-sud e sulle isole. Per la svolta meteo sarà necessario attendere ancora a lungo.