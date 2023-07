Luce in fondo al tunnel del caldo estremo: ecco la meteo news. Sì, avete letto bene, anche se…non per tutti! L’intensa ondata di caldo è pienamente entrata nel vivo, con l’Italia che vive una fase rovente come (quasi) non mai. Una potente fiammata bollente d’estrazione sahariana porterà il picco di caldo proprio nel cuore di questa settimana.

La colonnina di mercurio salirà sino a picchi termici anche di oltre 45 gradi al Sud e sulle Isole Maggiori, con punte locali non così distanti dai 50…

Caldo estremo, ma ci sono alcune cose da sapere

Lo strapotere dell’anticiclone africano si sta intensificando letteralmente sino a livelli eccezionali, come pochissime volte è successo nella storia climatica. Ci sono concrete possibilità che le temperature al suolo possano raggiungere dei nuovi record, perlomeno locali. Il caldo si rivelerà probabilmente estremo sia in termini di intensità che di durata, in quanto il dominio dell’alta africana sarà indisturbato per giorni. Ma ecco che entra in gioco la news.

Già da Mercoledì, solo al Nord e nella fattispecie tra Alpi e zone settentrionali della Val Padana, arriveranno i primissimi scricchiolii. Non mancheranno grandinate e colpi di vento, giacché assai locali. Questi temporali non apporteranno però particolare beneficio in termini di calo delle temperature, con il refrigerio che risulterà di poco conto e del tutto temporaneo limitatamente alle zone investite dai temporali (danni permettendo…).

La luce in fondo al tunnel

La calura continuerà forte per tutta la settimana almeno al Centro e soprattutto al Sud Italia. Bisognerà attendere almeno al 25-26 Luglio per un parziale refrigerio che potrebbe vedere le correnti atlantiche riuscire a spezzare la potente canicola.

In realtà, un primo calo termico (a suon di temporali violenti) potrebbe verificarsi già Venerdì 21 Luglio, ma è da Lunedì 24 che si potrebbe dire addio a questa interminabile onda calda. Staremo a vedere se i modelli meteo confermeranno questa (gradita) ipotesi.