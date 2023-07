Siamo alle porte di fase meteo di caldo davvero molto intenso. Ormai i modelli matematici son tutti concordi nel vedere come da Sabato 8 Luglio la nostra Penisola verrà avvolta appieno da un grosso promontorio rovente.

Esso dovrebbe puntare dritto verso il Centro e il Sud, anche se il Settentrione sentirà comunque caldo decisamente sopra la media, ma meno estremo di altre zone d’Italia. Ma andiamo a vedere i dettagli e soprattutto la data della fine. Si vede già qualcosa?

Farà un caldo pazzesco

La frescura di questi giorni sarà un flebile ricordo. L’apice del caldo lo dovremmo raggiungere tra Lunedì 10 e Mercoledì 12: le massime facilmente supereranno i 40 gradi nelle due Isole Maggiori e in alcune zone esposte del Meridione (ovviamente lontano dalle coste).

Sul mare, invece, clima con caldo più contenuto ma tassi di umidità opprimenti e minime notturne davvero da cottura.

Delle isoterme bollenti dovrebbero farci visita per tre giorni, ma di una cupola così tremenda non ce ne sbarazzeremo in fretta, ahinoi. Purtroppo, quando certi pattern si instaurano sul bacino del Mediterraneo, è difficile che ci sia un netto cambiamento del tempo, perlomeno in tempi brevi.

La fine del caldo: vediamo se c’è una data

La risposta non è del tutto sicura. Alcuni modelli matematici internazionali vedono la fine del caldo per Mercoledì 12 Luglio, altri solo una veloce rinfrescata al Nord, altri ancora fiutano l’ipotesi di calura davvero a oltranza, senza soluzione di continuità, per l’intero Stivale.

Stiamo comunque parlando di previsioni meteo a 10 giorni. Ricordiamo ai nostri gentili lettori che queste ultime non van intese come certezze assolute, ma semplicemente come linea di tendenza, soggetta pure a cambiamenti repentini. Sarebbe impossibile (e anche poco professionale) quantificare con precisione l’arrivo della pioggia e dei temporali tra una decina di giorni, l’incertezza è così grande che si potrebbe quasi…lanciare una monetina!

Noi in questo articolo cerchiamo di vedere eventualmente la data della fine del caldo e le speranze di un netto refrigerio, perlomeno per alcune regioni. Per adesso non se ne vedono, o meglio c’è ma non tutti i modelli son concordi nel vederlo. Vi invitiamo, alla luce di tutto ciò, a seguire i nostri aggiornamenti meteo quotidiani per sapere quando ci sarà la fantomatica fine del caldo.