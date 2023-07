Il caldo fa sul serio e lo sta dimostrando in queste ore da nord a sud. In particolare sul centro-sud stiamo registrando temperature estreme, da record, su molte località. Decine di cittadine di Sardegna, Sicilia e Calabria hanno superato i 40°C in scioltezza, ma le condizioni meteo sono più pesanti, addirittura, di quanto previsto.

In Sicilia, ad esempio, sono stati raggiunti i 47.8°C su Campobello di Mazara: si tratta di un valore storico per la cittadina siciliana. Altrettanto storica è la temperatura massima di Roma: la storica stazione di Roma Macao ha rilevato una temperatura massima di ben 42.9°C, la più alta di sempre registrata nella capitale.

QUANTI ALTRI GIORNI DI CALDO ESTREMO?

L’anticiclone nord-africano non mollerà facilmente la presa. Anzi, continuerà a far caldo, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori, ancora per molti giorni. Il nord resterà ai margini del grande caldo a partire da giovedì, ma comunque non potremo certo parlare di fresco.

La morsa del caldo potrebbe persistere almeno fino al 25-26 Luglio su tutto il sud Italia e le isole maggiori, addirittura con temperature via via sempre più alte fino a raggiungere picchi clamorosi di 47-48°C in diverse località dell’estremo sud.

RISCHIO TEMPORALI

Il nord Italia, trovandosi ai margini dell’anticiclone africano, sarà attraversato da correnti più fresche da ovest che andranno ad interagire con la gran calura presente, scatenando intensi temporali e grandinate. Questi fenomeni estremi potrebbero manifestarsi con più facilità tra giovedì 20 e sabato 22. Ma anche nei giorni successivi l’instabilità potrebbe farla da padrone.

REFRIGERIO IN VISTA?

Il grande caldo non sarà eterno. Dalle ultime simulazioni meteo modellistiche ci sono conferme su una possibile svolta dopo il 25-26 Luglio. Aria più gradevole atlantica potrebbe spazzar via il grande caldo a partire dal centro-nord e per concludere anche al sud. Gli ultimi giorni di Luglio potrebbero rilevarsi molto più gradevoli su tutta Italia, con caldo molto più sopportabile e soprattutto con notti fresche.