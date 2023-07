L’Italia vivrà una delle ondate di caldo più forti degli ultimi anni, in maniera del tutto inaspettata se teniamo conto dell’andamento della prima parte dell’Estate, tutt’altro che caldissima. Ma ora, a quanto pare, l’anticiclone africano si risveglierà a pieno e giostrerà le sorti del meteo in Italia per tutta la seconda decade di Luglio.

Quelli davanti a noi saranno almeno 10 giorni di caldo diffuso e intenso, con temperature spesso e volentieri di molti gradi superiori alle medie del periodo. Insomma non sarà una passeggiata, soprattutto se consideriamo i più recenti aggiornamenti dei centro di calcolo.

ANTICICLONE A PIENO SULL’ITALIA

L’alta pressione nord-africana si piazzerà a pieno sul Mediterraneo nel corso della prossima settimana, tanto da attivare bollenti correnti sub-tropicali provenienti direttamente dal cuore del Sahara algerino. Queste masse d’aria molto calde, che di regola dovrebbero stazionare esclusivamente sul deserto sahariano, verranno letteralmente trascinate sull’Italia, in particolare sul sud e le isole maggiori. Le temperature, di conseguenza, schizzeranno verso l’alto fino a raggiungere e superare, a più riprese, i 40°C.

CALDO ESTREMO IN VISTA

L’apice del caldo, tuttavia, potrebbe arrivare addirittura dopo il 15 Luglio! Il modello americano GFS mostra uno scenario assolutamente importante e da non sottovalutare. Le temperature potrebbero raggiungere i 43-45°C tra 16 e 19 Luglio, in particolare sul basso Adriatico, il lato ionico e le isole maggiori. Temperature del genere potrebbero far tremare i precedenti record di caldo della nostra penisola, guarda caso tutti rilevati nell’ultimo ventennio.

Questa previsione, tuttavia, richiede ancora approfondimenti considerando che mancherebbero parecchi giorni alla sua realizzazione.

NON SOLO CALDO, ANCHE TEMPORALI

Il nord Italia vivrà condizioni meteo meno calde rispetto al sud ma ugualmente estreme. Difatti nel corso della prossima settimana l’anticiclone potrebbe mostrarsi più debole al nord, favorendo l’ingresso di aria instabile. Il forte contrasto termico genererà temporali intensi e grandinate su molte località del nord.