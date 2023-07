Previsioni Meteo: Ondata di Calore in Arrivo

Il meteo sta subendo un drastico cambiamento in tutta l’Italia, con una nuova ondata di calore che inizia ad avvolgere tutta Italia per via della massiccia espansione dell’anticiclone africano che traina masse d’aria roventi d’origine sahariana. Le temperature sono ovunque in risalita, con picchi ben oltre i 40 gradi a partire dalla Sardegna.

Il Ritorno del Caldo Intenso

Il Caldo si Prepara a Invadere l’Italia

L’anticiclone nord africano ha ormai preso pienamente il controllo dell’intera Penisola. Di conseguenza, da Nord a Sud, ci ritroveremo immersi in un’ondata di calore. Per il Meridione, in particolare, non ci saranno pause: l’ondata di calore continuerà senza sosta, intensificandosi ulteriormente.

Caldo Estremo in Arrivo

Nei primi giorni della nuova settimana, ci aspetta il primo picco estremo di questa ondata di calore sub-tropicale. Le temperature massime potrebbero facilmente superare i 42-43°C nelle aree interne di Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo e Campania. Anche il Nord Italia non sarà risparmiato, con temperature che potrebbero sfiorare i 40°C in Emilia Romagna.

Quando Tornerà il Fresco?

Aggiornamenti sul Fronte del Fresco

Le ultime notizie non sono incoraggianti. Uno degli scenari proposti prevede un graduale indebolimento dell’anticiclone dopo il 20-22 Luglio, grazie a correnti fresche provenienti dal Nord Europa. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti tendono un po’ a posticipare questa previsione, prolungando l’ondata di calore di molti giorni.

Il Caldo Persiste e non mollerà facilmente

Secondo le simulazioni, Centro e Sud Italia dovranno affrontare questa ondata di calore fin verso la fine di Luglio. Queste sono però solo tendenze, che potrebbero cambiare nei prossimi giorni o addirittura nelle prossime ore. Al momento, l’unica certezza è che il caldo intenso ci accompagnerà almeno fino a tutto il prossimo weekend. Nonostante le speranze di un ritorno del fresco, la canicola non mollerà facilmente la presa soprattutto al Sud, dove ci sarà una lunga serie di giornate infuocate ad oltre 40 gradi.