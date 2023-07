La gradevole Estate di questi ultimi giorni, quantomeno sotto il profilo termico, potrebbe non durare a lungo. Anzi, potremmo dire quasi con certezza che il clima tornerà ad arroventarsi tra circa una settimana ad opera dell’anticiclone nord-africano. Ovviamente il meteo sarà più stabile oltre che più caldo.

Il caldo diverrà via via più intenso a partire dall’8 Luglio e pare proprio che l’ondata di caldo, la seconda di questa Estate, possa rivelarsi più lunga della precedente. Al momento, secondo i centri di calcolo, l’anticiclone nord-africano potrebbe avvolgere l’Italia per quasi una settimana tra l’8 e il 14 Luglio. Ovviamente è prematuro affermare con certezza questa durata del caldo intenso, ma al momento è proprio questo lo scenario più probabile.

Ma quanto e dove farà più caldo?

Regioni tirreniche e isole maggiori rischiano di essere le regioni più colpite dal gran caldo intenso. Il cuore dell’anticiclone sub-tropicale potrebbe piazzarsi sul Mediterraneo occidentale, pertanto sarebbero proprio i settori più ad ovest dell’Italia quelli più colpiti dal caldo intenso. Sul medio-basso Adriatico e sul lato ionico potremmo vivere qualche altra giornata tutto sommato accettabile, almeno fino al 10 Luglio.

Ma tra 11 e 14 Luglio il caldo rischia di farsi intenso su buona parte dello Stivale, con temperature diffusamente superiori ai 30-32°C, con picchi vicini ai 40°C sulle isole maggiori. L’afa aumenterà ovunque, giorno dopo giorno, favorita dall’incremento dell’umidità relativa su coste e pianure.

Il caldo riuscirà ad invadere anche il nord Italia, ma con una differenza sostanziale rispetto al resto d’Italia. Veloci refoli nord-atlantici potrebbero soffiare sul nord Italia nel corso della seconda decade di Luglio, favorendo improvvisi temporali e acquazzoni pomeridiani e serali dopo mattinate assolate e molto calde. L’instabilità non dovrebbe riuscire a raggiungere il centro-sud almeno fino a metà mese.

Nei prossimi giorni valuteremo con più affidabilità le previsioni meteo di questa nuova fase calda.