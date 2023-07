Ondata di Caldo Africano Persistente

Il panorama meteo del Mediterraneo continua a essere dominato dalla stabilità e dal calore intenso, dovuti alla persistenza dell’anticiclone africano. Il cuore del promontorio anticiclonico si è spostato più a sud, ecco perché il clima rovente si concentra al Sud mentre al Nord è giunto il refrigerio con violenti temporali.

Nuova recrudescenza di caldo dal Sahara

A partire da domenica l’alta pressione africana tornerà ad espandersi più a nord, abbracciando tutta Italia. Una nuova bolla d’aria rovente dal Sahara punterà verso le regioni centro-meridionali, riportando caldo estremo.

Avvio di settimana col picco di calore

Se queste previsioni si rivelassero accurate, dovremmo prepararci a temperature eccessive e umidità elevata in alcune zone Una situazione del genere potrebbe risultare particolarmente faticosa, soprattutto pensando che questo caldo su parte d’Italia si protrae senza interruzione da tantissimi giorni.

Temperature prossime ai record

Non vi sono dubbi sull’Italia che le temperature risaliranno in tutta l’Italia partendo già da valori molto elevati. Il caldo farà parlare di sé in particolare al Sud e nelle Isole Maggiori, dove potremmo riscontrare valori record. Ci aspettano picchi fino a 45 gradi o probabilmente superiori. La soglia dei 40 gradi si potrà raggiungere in alcune zone del Centro Italia.

Caldo e Afa al Nord e nelle Zone Costiere

Anche il Nord Italia una breve parentesi di caldo afoso, ma con temperature più contenute. Le temperature potrebbero raggiungere i 37-38 gradi in Emilia Romagna. Tuttavia, come già accennato, le condizioni più critiche sono previste al centro-sud e nelle isole. Sardegna, Sicilia e Puglia potrebbero registrare temperature attorno ai 45°C nelle aree interne lontane dal mare.

Notti Tropicali e Afose

Chi vive nelle zone costiere e nelle pianure dovrà fare i conti con notti pesanti e afose, soprattutto nelle aree costiere. Le cosiddette “notti tropicali” saranno una costante per tutta la settimana, con temperature notturne che potrebbero raggiungere i 28-30°C nelle città costiere del sud.

Verso un refrigerio con stop al grande caldo

A metà prossima settimana il caldo tenderà ad attenuarsi prima al Centro-Nord e poi via via anche al Sud. Il calo termico consentirà un bel sollievo, nonostante temperature ancora sopra media.