La rimonta dell’Anticiclone Africano verso il Mediterraneo sta portando una intensa ondata di caldo sull’Italia con temperature in generale aumento in questi giorni. Ondata di calore che è destinata inevitabilmente a perdurare a lungo in quanto la configurazione barica generale implicherà una persistenza del promontorio nord-africano sull’area mediterranea.

Ciò significa che aria molto calda continuerà ad affluire verso la nostra penisola, mantenendo le temperature su valori molto elevati, costantemente superiori alla media del periodo. A parte una flessione termica di qualche grado al Centro-Nord nei prossimi due giorni (Giovedì-Venerdì), possiamo dire che il grande caldo non concederà tregue. Anzi nel fine settimana si osserverà un nuovo rinforzo dell’Anticiclone con aria ancora più rovente che avvolgerà tutta l’Italia.

Il weekend si prospetta quindi all’insegna della stabilità atmosferica e del caldo intenso. Le temperature saranno appunto in aumento, specialmente Domenica, quando si arriverà facilmente a toccare i 39-40 gradi da nord a sud. Ma vediamo più nel dettaglio cosa ci attende questo fine settimana.

Sabato 22 Luglio – Giornata caratterizzata da condizioni di stabilità e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Qualche addensamento sulle Alpi, ma con rarissimi e isolati rovesci. Caldo intenso con temperature massime diffusamente fra i 33-36 gradi. Punte intorno ai 40° all’estremo Sud.

Domenica 23 Luglio – Anticiclone Africano in ulteriore rinforzo. Tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutta la penisola. Cieli un po’ velati e offuscati dalla presenza di pulviscolo desertico che sarà presente in maggior quantità in atmosferica. Caldo intenso con temperature in aumento: punte frequenti sui 38-40 gradi in Emilia Romagna e nelle zone interne del Centro-Sud. Probabili valori sui 42-43 gradi in Sardegna e Sicilia. Gran caldo anche di notte con forte afa soprattutto lungo le zone di mare e nei grandi centri urbani.

Vi anticipiamo che anche per il periodo successivo al week end si prevede un clima rovente con temperature stazionarie o addirittura in ulteriore lieve aumento a inizio settimana. Seguite i nostri aggiornamenti nei prossimi giorni.