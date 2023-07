Previsioni Meteo: Ondata di Caldo in Arrivo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni confermano un cambiamento meteo significativo. Le temperature attuali, senza eccessi, saranno sostituite da un’intensa ondata di calore, sempre più probabile a partire dal prossimo fine settimana.

Proiezioni Climatiche

Tutti i modelli climatici prevedono un’estensione del promontorio sub-tropicale, proveniente direttamente dal cuore del Sahara, verso l’Italia. Questo è dovuto a una discesa fresca e instabile vicino alla penisola iberica e alla Gran Bretagna. Questo innescherà la seconda ondata di calore intensa della stagione, che potrebbe essere più forte di quella avvenuta circa due settimane fa.

Caldo Estremo per l’Italia

I Centri Meteo più prestigiosi delineano un’ondata di calore molto intensa tra l’8 e il 14 Luglio, soprattutto nel Centro e nel Sud dell’Italia, così come nelle Isole Maggiori. Questo significa che ci aspetta circa una settimana di calore intenso, afoso e per gran parte del giorno insopportabile, dato che i livelli di umidità relativa aumenteranno rapidamente di giorno in giorno. Potrebbe trattarsi di una di quelle ondate di calore tipiche in cui l’afa persiste anche di sera o addirittura di notte, rendendo difficile il riposo.

Temperature Previste

Ma quali temperature ci aspettano? In uno scenario del genere, le temperature potrebbero facilmente superare i 35-37°C durante il giorno, arrivando a toccare i 40-41°C nelle zone interne del centro-sud e delle Isole Maggiori, ma con picchi locali anche più elevati. Le temperature minime notturne potrebbero essere quasi tropicali, non scendendo quasi mai al di sotto dei 24-25°C, soprattutto lungo le coste ma anche nei grandi centri urbani.

Conferme e Aggiornamenti

Queste previsioni richiedono conferme costanti, ma la probabilità che questo scenario si verifichi è ormai pressoché certa. Tutti i modelli climatici prevedono con voce unanime l’arrivo della seconda intensa ondata di calore dell’estate dopo l’8 Luglio.

Monitoraggio Continuo

È fondamentale monitorare costantemente le previsioni meteo per essere preparati a eventuali cambiamenti. Le temperature estreme possono avere effetti significativi sulla salute e sul benessere, quindi è importante essere pronti.

Preparazione e Precauzioni

Di fronte a queste previsioni, è importante prendere le dovute precauzioni. Mantenere l’idratazione, evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde e utilizzare l’aria condizionata o i ventilatori per raffreddare gli ambienti interni può aiutare a gestire l’ondata di calore.