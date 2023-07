Il meteo rovente, con picco di calura

L’anticiclone africano domina sull’Italia, alle prese con una fase meteo di caldo intenso e afoso. Questa parentesi rovente è iniziata nel weekend, con l’espansione del promontorio anticiclonico stimata dalla presenza di una depressione atlantica, con epicentro nel Regno Unito. Un flusso d’aria molto calda dall’interno dell’Algeria affluisce verso l’Italia.

Effetti dell’anticiclone africano

Il caldo deriva da una massa d’aria di origine sahariana, una vera e propria ondata di calore che si è estesa all’intera Penisola, dopo aver colpito in primis le due Isole Maggiori. Fino a mercoledì ci aspettiamo un ulteriore lieve aumento delle temperature, con valori che supereranno i 40 gradi sia in Sardegna che in Sicilia.

Massima espansione dell’anticiclone africano

La massima espansione dell’anticiclone africano è prevista entro metà settimana. In questo periodo, l’azione combinata del riscaldamento da subsidenza, dovuto alla forza dell’anticiclone, e le masse d’aria calda di origine sahariana, causeranno un ulteriore innalzamento delle temperature.

Effetti sulle temperature e previsioni future

Caldo intenso e notti tropicali

I 40 gradi saranno raggiunti e superati in Sicilia, nell’entroterra, e in Sardegna si potrebbero toccare i 45 gradi. Il caldo si farà sentire anche di notte, con temperature che nelle aree urbane avranno difficoltà a scendere sotto i 24-25 gradi. Ci saranno quindi le cosiddette notti tropicali. Inoltre, ci sarà un notevole aumento dell’afa, che causerà un elevato disagio, soprattutto in Val Padana e nelle zone di pianura con minore ventilazione. Ci aspettano quindi giornate molto calde, in cui l’aria condizionata sarà l’unica salvezza.

Quando finirà il caldo?

Per il Centro-Sud è prevista una fase di calore prolungata, mentre per il Nord potrebbe esserci qualche segnale di raffreddamento già nel corso di settimana. Il parziale indebolimento dell’anticiclone incentiverà lo sviluppo temporali, con temperature in moderato calo da giovedì. Guardando più avanti, l’evoluzione diventa più incerta, ma è possibile che l’anticiclone africano possa poi tornare ad alzare la voce ovunque nel weekend. Se così fosse, ci sarebbe la possibilità di una nuova accentuazione del caldo fino a livelli eccezionali.

Continuate a seguire le previsioni meteo per rimanere aggiornati.