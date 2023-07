Siamo nel cuore di una feroce ondata di caldo infernale, ma le previsioni meteo non lasciano ben sperare. Proviamo a dirvi quando finirà questo incubo, andando a vedere cosa ci propongono le tendenze meteorologiche a medio e lungo termine.

Quanto durerà questo caldo

La risposta purtroppo è tanto. Non ci sono i presupposti per un radicale cambio di rotta. Volendo essere sinceri, c’è stata una lieve flessione della calura al Nord, ma con un prezzo da pagare molto alto. Ovvero lo scoppio di fenomeni meteo violenti ed estesi, con numerosi danni e altrettanti disagi. Per adesso le mappe non mostrano una fine del caldo univoca. Anzi, purtroppo le previsioni sono persino peggiori.

Nel senso che fino a Venerdì 14 Luglio il Settentrione sarà interessato da aria un poco più fresca, ma successivamente non ci sarà tregua. Vogliamo dire che ritornerà il caldo intenso davvero per tutti e addirittura più forte di prima.

Ondata di calore estrema

No, cari signori, non è assolutamente normale. Non possiamo dire che è estate e ha sempre fatto caldo. Per cortesia, smettiamola di farlo. Qui non c’è più niente di normale. Come già scritto in altri nostri articoli, l’estremizzazione meteo è oramai un dato di fatto. Inequivocabile e inoppugnabile, nonché del tutto inconfutabile.

Ogni anno la stagione estiva diventa un mix tra fenomeni violenti e ondate di caldo micidiali. Soprattutto queste ultime provocano un sacco di disagi estesi, mentre i temporali molto localizzati ma possono risultare davvero assai pericolosi.

Insomma un quadro generale davvero molto fosco, che non promette assolutamente nulla di buono nei mesi ma soprattutto negli anni a venire. Le prossime annate estive risulteranno sempre così, se non peggiori. Abbiamo tutto il tempo di prepararci, facciamolo e non sottovalutiamo questo concreto e reale pericolo. Ne va della salute generale e della serenità di ognuno di noi.