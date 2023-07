La circolazione atmosferica è bloccata e il meteo non fa sconti a nessuno. Un caldo esagerato, di matrice africana, sta portando ai limiti la nostra sopportazione. Ma ci potrebbero essere dei veri e propri scossoni, da qui a fine mese.

Non a caso ve lo diciamo. Le proiezioni dei modelli matematici ci dicono che il tempo potrebbe riservare colpi di scena con la speranza che questa terribile ondata di calore possa davvero concludersi. Ma dobbiamo ancora pazientare, cari lettori.

A fine mese

Quando saremo a fine mese l’Alta Pressione africana potrebbe ricevere l’attacco di aria fresca da nord, con un calo marcato delle temperature. Ma occhio ai possibili fenomeni violenti che si potrebbero scatenare.

Ma ora come ora siamo sotto lui. Il ben noto consolidamento dell’Anticiclone Africano, quindi prepariamoci a un rialzo ulteriore delle temperature, destinate a persistere abbondantemente al di sopra delle medie stagionali.

Come detto precedentemente il caldo dovrebbe picchiare davvero forte, C’è il pericolo reale che si raggiungano valori record al Centro e al Sud, mentre il Nord Italia sentirà i flussi atlantici. A tratti la circolazione oceanica riuscirà un po’ a smorzare la calura. Occhio però a stare molto attenti ai violenti temporali che si potrebbero scatenare.

Quando cambia tutto? Ecco la risposta

Un quadro meteo che sembra essere segnato almeno fino agli ultimi giorni di questo terrificante mese di Luglio. Le ultimissime proiezioni dei modelli matematici ci dicono che l’alta africana sarà l’unica regina indiscussa da qui a 10 giorni. Purtroppo, cari lettori, non c’è speranza alcuna.

Come detto in apertura, aria fresca proveniente da nord potrebbe poi cambiare le carte in tavola verso fine mese. Con quali conseguenze? In primis, la diminuzione delle temperature che tornerebbero verso valori adeguati al periodo. Ma occhio a una cosa importante. I fenomeni atmosferici potenzialmente molto forti a causa dei contrasti termici, insomma il meteo estremo!