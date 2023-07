Il meteo prevede un’ondata di calore estrema: temperature fino a 45°C

Le previsioni meteo confermano un’imminente ondata di calore che potrebbe portare le temperature a toccare picchi di 44/45°C. Al momento, l’Italia è sotto l’influenza di un’alta pressione di origine sub-sahariana, che sta portando un clima particolarmente caldo soprattutto al Sud e nelle due isole maggiori. Al contrario, al Nord le ultime residue infiltrazioni d’aria fresca favoriscono lo sviluppo di qualche temporale, principalmente nelle zone montuose.

Prossimi giorni

Il conto alla rovescia è iniziato: l’anticiclone africano si sta preparando a lanciare un’offensiva significativa sull’area del Mediterraneo. Già nel corso del weekend gli effetti saranno chiaramente visibili in alcune parti del Paese. Le aree da monitorare saranno principalmente le due isole maggiori e gran parte dell’area tirrenica. Qui, il sole sarà molto intenso e le temperature si avvicineranno alla soglia dei 37/38°C, con picchi ancora più elevati nelle zone interne della Sardegna.

Arrivo del caldo intenso

In avvio di settimana vedrà si accentuerà la bolla d’aria rovente, che porterà un aumento ulteriore delle temperature in tutto il Paese. Il bel tempo e il caldo intenso domineranno, con temperature che supereranno i 40°C in Sardegna, raggiungendo picchi di 44/45°C nelle zone interne.

Caldo su tutta l’Italia

Il caldo intenso si farà sentire in tutto il Paese. Anche se non si raggiungeranno valori così alti come in Sardegna, le temperature in molte regioni raggiungeranno facilmente i 36-38°C. Farà tanto caldo anche di notte e non si respirerà, con temperature che spesso non scenderanno al di sotto dei 25 gradi con associate condizioni afose.

Tendenza per la settimana

Questo periodo di calore intenso ci accompagnerà probabilmente per l’intera settimana, soprattutto nelle regioni del Centro e del Sud. Al Nord, invece, a partire da Mercoledì, è probabile un cedimento lieve dell’anticiclone, con il possibile ritorno dei temporali e una conseguente, seppur lieve, attenuazione del caldo. Ovviamente, stiamo attendendo ulteriori conferme.