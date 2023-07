Fase acuta di caldo sahariano

Non si tratta di un allarmismo infondato. Le previsioni meteo per l’inizio della nuova settimana sono piuttosto inquietanti. Stiamo parlando, ovviamente, dell’arrivo di un caldo torrido.

L’anticiclone Africano, nelle ultime ore, ha mostrato segni di indebolimento, in particolare al Centro-Nord, dove si è osservata una moderata diminuzione delle temperature. Anche al Sud, nonostante il caldo persista, si registra una leggera flessione termica.

Tuttavia, questa breve pausa sta per terminare. Come anticipato in precedenti articoli, è ormai confermato che da Domenica, e soprattutto ad inizio settimana, l’Anticiclone Africano si rafforzerà, portando un’ondata di calore ancora più intensa rispetto alla precedente.

Domenica assisteremo già a un incremento generale delle temperature, con picchi di oltre 42 gradi su alcune aree del Sud e della Sicilia. Da Lunedì, un “flusso ardente” proveniente dal Nord-Africa si estenderà verso l’Italia Centro-Meridionale, causando condizioni di caldo estremo, con temperature (sia in quota che al suolo) quasi paragonabili a quelle registrate nelle aree desertiche africane.

Caldo Estremo con oltre 45°C!

Il nuovo Picco di Calore ad inizio settimana

Il periodo di massima intensità e diffusione del caldo è previsto tra Lunedì 24 e Martedì 25, quando un vasto promontorio nord-africano interesserà l’intera Italia, portando temperature torride, stabilità e sole quasi ovunque. Le temperature raggiungeranno picchi di 37-38 gradi sulla Pianura Padana, 40-42 gradi al Centro-Sud, ma localmente si potrebbero toccare anche i 45-47 gradi nelle zone interne di Sardegna, Sicilia, e sulla pianura pugliese. Anche a Roma potrebbe di nuovo superare i 40 gradi. Non sarebbe sorprendente se cadessero nuovi record di caldo assoluto.

Effetti del Caldo Estremo sulla Salute

Ci attendono diverse giornate di caldo estremo, con temperature che potrebbero essere pericolose per la salute e causare un forte disagio fisico. Anche le notti saranno soffocanti: l’aria stagnante e la scarsa ventilazione, associate alle temperature molto elevate, renderanno le notti tropicali. La temperatura avrà difficoltà a scendere sotto i 27-28 gradi anche nel cuore della notte in molte città italiane.

Possibile Attenuazione del Caldo dal 26 Luglio

Previste Correnti più Fresche al Nord

Il caldo dovrebbe attenuarsi nel corso di metà settimana al Centro-Nord, con l’arrivo di correnti relativamente più fresche di origine atlantica che potrebbero portare anche dei fenomeni temporaleschi. Al Sud invece il caldo non darà tregua e continuerà ad essere intenso

Graduale refrigerio

Il grande caldo stenterà a mollare sulle regioni del Sud e bisognerà forse attendere il weekend di fine Luglio per un apprezzabile calo termico, da confermare.