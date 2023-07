L’analisi meteo è impietosa e di certo non ci fa ben sperare. Gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici ci dicono che le eccezionali condizioni climatiche del Meridione potrebbero protrarsi ancora una decina giorni! Le sole regioni a godere di un po’ di refrigerio in questo periodo dovrebbero essere quelle settentrionali, con tutti i fenomeni estremi che stanno regolarmente registrando.

Un quadro tremendo e inquietante

Per quanto riguarda il resto d’Italia, invece, ancora una settimana veramente bollente. Nei prossimi giorni la colonnina di mercurio raggiungerà nuovamente picchi eccezionali, molto probabilmente sentiremo parlare di record termici in svariate città d’Italia.

La seconda fase di questa lunga, lunghissima ondata di calore sarà ancora più cattiva della prima, come detto rischiamo seriamente di dover parlare di record termici ulteriori.

Coloro che ci seguono avranno sicuramente notato gli articoli che mettono in evidenza l’intensità del calore che ha iniziato a farsi sentire e che continuerà a persistere nei giorni a venire. L’onda di calore potrebbe essere molto soffocante, con temperature tipiche del Nord Africa. Ma quanto durerà questa situazione? Almeno 7 giorni, se non di più!

Il rischio di fenomeni estremi quando finirà il caldo

Per ritornare a condizioni di temperatura più accettabili, è necessaria l’arrivo di aria fresca in quota. Quest’ultima, però, deve interagire con l’aria calda e umida già preesisente, creando le condizioni ideali per temporali violenti, anche pericolosi. Questo tipo di fenomeni estremi, tuttavia, è molto difficile da prevedere con largo anticipo.

Al momento, non possiamo prevedere se, al termine dell’ondata di calore, ci saranno temporali violenti o grandinate, ma è quasi sicuro che ci siano qua e là. Tuttavia, possiamo affermare che c’è la possibilità di fenomeni intensi, come spesso accade alla fine dei periodi più caldi, soprattutto dopo un’ondata di caldo eccezionale come quella a cui siamo dentro fino al collo.