L’analisi meteo è impietosa. Un’ondata di calore di proporzioni bibliche interessa ancora l’Italia, in particolare il Centro-Sud. Ora questa calura tende a cedere un po’ al Nord per il cedimento dell’anticiclone africano, che consentirà l’arrivo di temporali violentissimi anche in Val Padana con fenomeni intensi, le cronache ne sono piene.

Temperature estreme: ecco le nostre previsioni

Il peggio di questo primo picco di calore è passato, anche se le temperature resteranno elevatissime almeno al Sud. Ci sarà da considerare una nuova espansione dell’anticiclone a partire da domenica e poi nei primi giorni della prossima settimana, con picchi davvero estremi.

Ecco le località più calde, a cura del nostro modello meteo.

Rocca di Neto 47.7°C

Ballao 47.3°C

Catenanuova 47.2°C

Lentini 47.1°C

Oschiri, San Gavino Monreale 47°C

Orta Nova, Ottana 46.7°C

Carapelle 46.6°C

Casabona, Paternò 46.5°C

Catania, Furtei, Gonnostramatza, Samassi, Stornara 46.4°C

Allai, Gonnoscodina, Pabillonis, Segariu, Villamar 46.3°C

Amendola, Las Plassas, Serramanna, Serrenti 46.2°C

Baradili, Curcuris, Foggia, Ordona, Ortacesus, Palagonia, Pauli Arbarei, Stornarella 46.1°C

Barrali, Barumini, Tuili, Turri, Ussaramanna 46°C

Baressa, Berchidda, Fordongianus, Masullas, Mogoro, Nuraminis, Senorbì 45.9°C

Cerignola, Guamaggiore, Pimentel, Pompu, Santa Severina 45.8°C

Quando finisce il caldo?

La durata di questa ondata di calore varierà a seconda delle diverse regioni d’Italia. Nel Nord ne siamo già usciti, a suon di bombe di una violenza inaudita. Non dovrebbero presentarsi condizioni di caldo così eccessivo nemmeno in corrispondenza della nuova espansione dell’anticiclone africano, in quanto rimarrà sempre ai margini.

Nonostante non si possa parlare di un vero e proprio refrigerio, il caldo eccezionale dovrebbe attenuarsi leggermente, con temperature che scenderanno sotto i 40 gradi.

Nel Sud Italia, l’ondata di calore potrebbe durare più a lungo e ci sarà anzi una nuova pesante recrudescenza in avvio della prossima settimana. Un possibile completo rinfrescamento potrebbe verificarsi solo intorno al 26-27 Luglio, di entità da definire, che potrebbe porre fine a questa lunghissima ondata di calore.