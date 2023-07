Anticiclone Africano: Ondata di Calore avvolge l’Italia

L’anticiclone africano, visibile dalle immagini satellitari con il suo carico di nubi alte e polveri sahariane, abbraccia il Mediterraneo Centrale. Questo sarà il principale attore della scena meteo nei prossimi 7-10 giorni su gran parte del Paese.

Temperature Oltre i 40 Gradi

Le temperature sono in ulteriore aumento, ma sembra che l’aumento termico sia al picco in questa fase. Centro, sud e isole maggiori saranno i principali bersagli dell’avvezione calda e sarà proprio su questi settori che potremmo registrare i fatidici 40-42°C. Al Nord il caldo si patisce comunque parecchio.

Caldo Afoso in Arrivo

Il caldo risulta particolarmente afoso su coste e pianure. La presenza dell’alta pressione nel Mediterraneo per molti giorni consecutivi impedisce i ricambi d’aria e di conseguenza l’umidità, dovuta all’evaporazione dei mari, tende ad aumentare costantemente. Proprio per questa ragione il caldo diventa sempre più afoso ed opprimente.

Caldo Eccezionale in Italia

Tra il 15 e il 18 Luglio, l’ondata di caldo potrebbe assumere caratteri di eccezionalità, per una nuova e più imponente vampata sahariana. Sulle regioni del sud, del versante adriatico e sulle isole maggiori potremmo raggiungere temperature esagerate, addirittura vicine ai 44-45°C su alcune località. Queste previsioni potrebbero sembrare allarmanti, ma sono il risultato delle simulazioni modellistiche. Scenari così estremi sono presenti già da diversi giorni e anche oggi i principali centri di calcolo confermano questa ipotesi.

Previsioni Meteo da confermare

Le previsioni meteo saranno ovviamente più accurate nei prossimi giorni, motivo per cui potremo comprendere con maggiore affidabilità l’intensità e l’ampiezza di questa forte ondata di caldo.

Conclusione

In conclusione, l’Italia si prepara ad affrontare una forte ondata di caldo portata dall’anticiclone africano. Le temperature potrebbero raggiungere picchi di 44-45°C in alcune aree, con un caldo particolarmente afoso laddove i valori saranno più contenuti. Continueremo a monitorare la situazione meteo per fornire previsioni più accurate.