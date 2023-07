Il grande caldo è arrivato in Italia e rischia seriamente di non schiodarsi dal Mediterraneo per tutta la seconda decade di Luglio. Difatti questa potrebbe essere la più forte ondata di caldo dell’Estate e addirittura una delle più forti degli ultimi anni. Tutto ad un tratto il meteo è cambiato, forse anche inaspettatamente.

Dopo una prima parte d’Italia tutto sommato gradevole e spesso turbolenta e temporalesca, ora ci troviamo davanti all’estremo opposto, ovvero il caldo esagerato e insopportabile. Le temperature saliranno vertiginosamente su tutto il centro-sud e le isole maggiori, fino a raggiungere e superare i fatidici 40°C.

POSSIBILI ESTREMI DI 45 GRADI

Non è la solita previsione allarmista che si legge sul web, bensì un’attenta lettura delle simulazioni dei modelli matematici. Purtroppo c’è il serio rischio che le temperature possano spingersi su valori eccezionali, che potrebbero raggiungere o addirittura superare i precedenti record di caldo storico. Al sud Italia, infatti, potremo sfiorare temperature clamorose di 44-45°C tra 12 e 15 Luglio.

Le aree più a rischio saranno quelle interne a bassa quota, dove la forte pressione, l’assenza di brezze marine e la compressione adiabatica può far impennare le temperature senza alcun freno.

CALDO AFOSISSIMO SULLE COSTE

Sia chiaro, sulle coste avremo temperature più basse ma comunque condizionate dagli alti tassi di umidità. La costante evaporazione del mare implicherà un aumento graduale dell’umidità nell’aria destinata ad accumularsi col passare dei giorni. Tutta quell’umidità si riverserà sulle coste e le pianure, rendendo il caldo molto afoso e insopportabile, sia di giorno che di notte.

Anche di notte farà caldo, soprattutto su Puglia, Campania, Sicilia e Calabria. Le temperature in piena notte rischiano di non scendere sotto i 27-28°C, come se ci trovassimo sulle coste del Golfo Persico o del mar Rosso.

Tutte queste situazioni renderanno a tutti gli effetti questa ondata di caldo davvero intensa e insopportabile. Per una svolta meteo potrebbe essere necessario attendere addirittura la terza decade di Luglio.