Il caldo sub-tropicale si intensificherà ancor di più. Su questo, purtroppo, non ci sono più dubbi. L’ondata di caldo è cominciata da circa 72 ore ma già su tante località l’afa e la calura sono ormai insopportabili considerando che la massa d’aria arrivata è di origine sahariana. Insomma non ci troviamo davanti ad una normale situazione meteo estiva.

CALDO ESAGERATO PER IL PERIODO

Le masse d’aria arrivate sullo Stivale non appartengono al clima mediterraneo, bensì a quello sub-tropicale desertico. Certo, già in passato abbiamo avuto a che fare con ondate di caldo di questo tipo, ma in ogni caso rappresentano una eccezionalità, considerando che la temperatura, in queste occasioni, sale di oltre 10°C sulle medie tipiche del periodo.

Ed è proprio ciò che sta accadendo in queste ultime ore. In Puglia la temperatura ha raggiunto clamorosamente i 43.5°C in provincia di Bari, ma anche sul resto del sud e le isole maggiori facciamo i conti con temperature alte e alti tassi di umidità che rendono il caldo molto afoso.

CALDO NEL WEEK-END

Il nord, al momento è ai margini del gran caldo e, anzi, vedrà un lieve calo termico nella giornata di venerdì. Tuttavia, a partire dal week-end, l’avvezione calda sub-tropicale avvolgerà senza particolari difficoltà tutta la nostra penisola, senza tralasciare alcuna regione. Questo significa che anche i temporali, protagonisti negli ultimi giorni al nord, saranno spazzati via.

Le temperature saliranno su tutto il nord, mentre risulteranno stazionarie al centro, al sud e sulle isole maggiori.

PROSSIMA SETTIMANA DA DIMENTICARE

Ad inizio prossima settimana l’ondata di caldo si intensificherà nettamente su tutta Italia, andando ad inasprire una situazione già parecchio deficitaria e pesante. Insomma continuerà a far molto caldo senza pause su tutta Italia e addirittura a partire dal prossimo lunedì potremo percepire temperature ancor più alte.

Su diverse località interne del sud, del centro e delle isole maggiori potremo sfiorare temperature eccezionali, vicine ai 43-44°C. Non escludiamo anche picchi di 45°C su Puglia, Sicilia, Sardegna, Basilicata, Calabria.

Insomma non ci sono buone notizie meteo in vista dei prossimi 7-10 giorni. Questa non è assolutamente l’Estate mediterranea.