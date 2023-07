Il grande caldo è alle porte e ormai con certezza avvolgerà tutta Italia per molti giorni consecutivi. Quanto appena affermato è l’insindacabile scenario tracciato da tutti i centri di calcolo per i prossimi sette o addirittura dieci giorni. Le condizioni meteo saranno sicuramente più stabili, ma ovviamente dovremo andare incontro ad un sensibile aumento delle temperature.

Gli ultimi temporali imperverseranno sul nord Italia fino a giovedì sera, dopodiché spazio all’alta pressione per tutti, da nord a sud, per molti giorni consecutivi. La cupola sub-tropicale si allungherà sul Mediterraneo e addirittura si espanderà sin verso la Scandinavia, provocando un aumento delle temperature su gran parte dell’Europa.

L’ondata di caldo si manifesterà, a tutti gli effetti, tra l’8 e il 14 Luglio: su questo arco temporale non ci sono più dubbi. Le incertezze, ovviamente, subentrano a ridosso di metà mese ma è del tutto normale considerando la notevole distanza temporale. Ci sono possibilità che il caldo intenso possa persistere in Italia, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori, anche ben oltre la metà di Luglio.

Un altro scenario, invece, ci indica un possibile arretramento dell’alta pressione grazie alla spinta esercitata da correnti più fresche nord-atlantiche, portatrici di aria più gradevole e violenti temporali a partire dal nord. Tutto questo potrebbe realizzarsi a partire dal 15 Luglio.

Per il momento non possiamo che speculare sull’evoluzione meteo della metà di Luglio, ed è del tutto naturale poiché mancherebbero addirittura dieci giorni. Quel che è certo, per ora, è che il caldo diventerà intenso tra pochi giorni e l’afa diverrà insopportabile da nord a sud. In particolare tra 11 e 14 Luglio avremo condizioni di disagio bio-climatico pessime su gran parte d’Italia, specie su coste e pianure.

Il caldo risulterà afoso e insopportabile non solo di giorno ma anche durante le ore serali. Condizioni meteo non proprio consone con l’Estate mediterranea.