Il caldo sub-tropicale per il momento si è fatto da parte e stiamo vivendo giornate più gradevoli e addirittura notti molti fresche da nord a sud. Tutto il merito va senza dubbio alle correnti più fresche nord-atlantiche che nelle ultime ore hanno sferzato la nostra penisola. Ma il meteo tornerà ad arroventarsi?

La risposta è affermativa. Il gran caldo africano tornerà in Italia, ma non nell’immediato. Come più volte annunciato nei precedenti editoriali dovremo attendere quantomeno il prossimo week-end prima di rivedere la colonnina di mercurio salire nettamente verso l’alto. Per il momento vivremo una settimana complessivamente calda ma senza eccessi, caratterizzata anche da frequente instabilità.

Volendo essere più precisi, l’Italia risulterà divisa letteralmente a metà nel corso dei prossimi cinque giorni. Il nord sarà sovrastato da un flusso fresco (in quota) e anche parecchio instabile; il sud, al contrario, sarà sovrastato dall’anticiclone.

Insomma tra nord e sud ci saranno condizioni meteo molto diverse tra di loro: sul settentrione avremo acquazzoni e temporali molto frequenti tra lunedì e venerdì, con apice proprio nella giornata di giovedì 6 Luglio. I fenomeni saranno prevalentemente pomeridiani e serali, a sprazzi anche notturni in Val Padana. Trattandosi di temporali è chiaro che potremo imbatterci in fenomeni localmente intensi e grandinigeni.

Al sud, invece, grazie all’alta pressione vivremo giornate prevalentemente stabili e calde, ma senza grandi eccessi. Le temperature massime oscilleranno tra i 26 e i 31°C, le minime invece attorno ai 18-22°C. Insomma sarà Estate.

Qualche temporale, tuttavia, non mancherà specie tra mercoledì e giovedì nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Campania.

Dopo questa fase di “normalità meteo” ecco che il caldo comincerà ad intensificarsi sempre più. Stando agli ultimi aggiornamenti pare che l’anticiclone africano possa avvolgere gran parte d’Italia tra 8 e 12 Luglio, ma il caldo più intenso e insopportabile al momento potrebbe coinvolgere il lato tirrenico e le isole maggiori. È ancora presto per i dettagli, ragion per cui dovremo risentirci nei prossimi editoriali.