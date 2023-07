Un’ondata di calore imponente al picco

Un’ondata di calore di proporzioni enormi interessa ancora l’Italia, in particolare il Centro-Sud. Ora questa calura tende a cedere un po’ al Nord per il cedimento dell’anticiclone africano, che consentirà l’arrivo di temporali più organizzati anche in Val Padana con fenomeni intensi.

Temperature estreme previste

Il peggio di questo primo picco di calore è passato, anche se le temperature resteranno elevatissime almeno al Sud. Ci sarà da considerare una nuova espansione dell’anticiclone a partire da domenica e poi nei primi giorni della prossima settimana, con picchi davvero estremi.

Notti senza sollievo

Questa fase di caldo estremo non concede tregua nemmeno durante la notte. Il calore accumulato rimarrà intrappolato negli strati bassi dell’atmosfera, portando a notti tropicali. Il disagio sarà particolarmente sentito nelle grandi città, a causa dell’alta umidità.

Quando finirà questa ondata di calore?

La durata di questa ondata di calore varierà a seconda delle diverse regioni d’Italia. Nel Nord stiamo per uscirne fuori e non dovrebbero presentarsi condizioni di caldo così eccessivo nemmeno in corrispondenza della nuova espansione dell’anticiclone africano

Calo delle temperature temporaneo al Centro-Sud

Nonostante non si possa parlare di un vero e proprio refrigerio, il caldo eccezionale dovrebbe attenuarsi leggermente, con temperature che scenderanno sotto i 40 gradi, tranne che sulle aree interne di estremo Sud ed Isole.

Nuova fiammata e poi fatidico refrigerio

Nel Sud Italia, l’ondata di calore potrebbe durare più a lungo e ci sarà anzi una nuova pesante recrudescenza in avvio della prossima settimana. Un possibile raffreddamento potrebbe verificarsi solo intorno al 26-27 Luglio, di entità da definire, che potrebbe porre fine a questa lunghissima ondata di calore.