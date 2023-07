L’anticiclone africano non molla la presa e continua ad avvolgere tutto il Mediterraneo con le sue masse d’aria molto calde provenienti direttamente dal Sahara. Il meteo sarà caratterizzato da alte temperature anche nei prossimi giorni, eccetto delle piccole note di cambiamento su alcune regioni.

Caldo estremo al sud e sulle isole

I flussi bollenti sahariani attraverseranno principalmente le regioni del centro-sud e le isole maggiori, dove praticamente il caldo non si prenderà quasi alcuna pausa da ora fino a metà prossima settimana. Potremmo percepire, al limite, qualche grado in meno tra venerdì e domenica sulle regioni centrali, ma sarà un calo termico davvero effimero. Al sud il grande caldo non andrà mai via nei prossimi giorni.

Nord Italia assediato dai temporali

Il settentrione si trova e si troverà al margine dell’anticiclone africano. Tuttavia proprio su questo margine troviamo i contrasti termici più forti, determinati sia dal calore sub-tropicale proveniente da sud e dalle correnti più fresche provenienti da ovest. Da questo contrasto si sviluppano temporali violenti colmi di grandine dannosa e fortissimi venti.

Questa instabilità sarà molto presente anche nei prossimi giorni e addirittura potrebbe intensificarsi ulteriormente tra 24 e 25 Luglio.

Caldo ancor più estremo al sud

Non ci sono ormai più dubbi sull’ulteriore, clamoroso, aumento delle temperature previsto al sud ad inizio prossima settimana. Non solo il gran caldo non si attenuerà ma addirittura si intensificherà ulteriormente raggiungendo valori davvero estremi e storici.

Non che ora le temperature siano basse, sia chiaro! Ma gli attuali 42-43°C potrebbero diventare 44-46°C nei giorni di martedì 25 e mercoledì 26. Queste temperature così alte potremo raggiungerle nelle zone interne di Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Anche sulle coste farà molto caldo, ma tranne qualche caso isolato la temperatura non andrà oltre i 36-38°C. Certo, sembrano valori bassi rispetto ai settori interni, ma si tratta di caldo importante considerando anche l’umidità elevata presente sulle coste.

Le previsioni meteo sono ormai confermate e l’ulteriore intensificazione del caldo ci sarà. Nei prossimi editoriali proveremo a capire quando tutto questo caldo estremo finirà.