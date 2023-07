Tra un record di caldo e l’altro siamo entrati di fatto nella fase più ardente di questa forte ondata di caldo africana che sta praticamente avvolgendo tutto il Paese, da Nord a Sud.

L’avevamo detto che si sarebbero “bruciati” record storici e così è stato, come ad esempio a Roma dove si sono toccati su alcune zone valori anche prossimi ai 43°C.

Ma il caldo ha colpito ancora più duro sulle due Isole Maggiori dove si sono superati anche i 44/45°C. Fermi a temperature sui 37/38°C invece i termometri sulla Valle Padana anche se gli indici di calore, dunque il rapporto temperatura/umidità, ha fatto segnalare valori decisamente superiori.

Insomma, inutile girarci attorno, stiamo vivendo una delle ondate di caldo più intense di sempre per il mese di Luglio e già in tanti si domandano quando torneremo ad avere un clima più consono alle nostre latitudini. Eh sì, perché chiedere un po’ di fresco sarebbe troppo!

Ebbene, diamo notizie abbastanza incoraggianti per chi in questi giorni sta soffrendo i bollenti spiriti dell’anticiclone africano. Tra Mercoledì e Giovedì comincerà a perdere un po’ di energia sul suo bordo più settentrionale e proprio a ridosso delle regioni del Nord. Un classico!

Per questa ragione ci aspettiamo l’arrivo di alcuni temporali anche violenti ed un lento e contenuto abbassamento delle temperature. Al Centro e al Sud invece, non ci saranno ancora particolari scossoni e dunque in un contesto soleggiato e ancora caldissimo.

Una più evidente attenuazione del caldo si avvertirà poi tra Venerdì e Sabato e in questo frangente sarà coinvolto in parte anche il Centro, mentre il Sud continuerà a bollire anche se non si raggiungeranno più ulteriori estremi.

Si chiuderà probabilmente così la settimana con un ritorno ad un caldo un po’ più normale per il Nord e alcune zone del Centro e con caldo ancora intenso al Sud specie sulla Sicilia.