Eccezionale ondata di caldo da Lunedì

L’alta pressione africana sta tornando a intensificarsi e nei prossimi giorni darà vita a una ondata di caldo eccezionale sul nostro Paese. La fase clou è attesa fra Lunedì e Giovedì, periodo durante il quale si potranno raggiungere temperature roventi, fino a 40 gradi al Nord e addirittura vicine ai 45 gradi al Centro-Sud. Temperature eccezionali anche per un mese tradizionalmente molto caldo come Luglio.

Possibili cambiamenti al Nord dopo metà settimana

L’Anticiclone Africano comunque non abbandonerà la penisola neanche nei giorni successivi. Dalle ultime elaborazioni appare evidente che persisterà ancora a lungo, almeno per i prossimi 8-10 giorni, continuando a portare un caldo opprimente soprattutto al Centro-Sud. Soltanto sul Nord Italia potrebbero esserci dei cambiamenti. A partire dal 20-21 Luglio è probabile infatti che le correnti atlantiche possano erodere un po’ la cupola anticiclonica sulle regioni settentrionali, favorendo il ritorno di instabilità atmosferica ed una leggera attenuazione del caldo.

Rischio di violenti temporali

Si ripresenterebbe così il rischio di temporali di forte intensità al Nord, anche in presenza di un lieve cedimento barico. In queste condizioni, ovvero in presenza di un clima molto caldo e umido che perdura da giorni, bastano anche leggere infiltrazioni di aria più fresca per innescare fenomeni violenti, come temporali con grandinate di grosse dimensioni e forti raffiche di vento. Lo abbiamo già sperimentato infatti pochi giorni fa quando si sono abbattuti violenti temporali che hanno provocato diffusi danni al Nord Italia.

Tornando alla prossima settimana, gli ultimi aggiornamenti dei modelli indicano un rischio crescente di temporali da Giovedì, con iniziale maggiore interessamento delle aree alpine. Venerdì 21 l’instabilità potrebbe risultare più organizzata e intensa, portando forti temporali anche in Pianura Padana. L’instabilità potrebbe insistere anche nella giornata di Sabato specialmente al Nord-Est. Per quanto concerne l’aspetto termico, dovremmo avere un calo generale delle temperature soprattutto fra Venerdì e Sabato, mentre fino a Giovedì il caldo continuerà ad essere molto intenso. A ogni modo non aspettiamoci la fine del caldo, piuttosto solo un’attenuazione e un po’ di refrigerio portato dai temporali.

Vista la distanza temporale la previsione potrebbe facilmente subire delle variazioni. Vi invitiamo per tanto a seguirci nel corso dei prossimi giorni.