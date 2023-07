C’è una novità meteo. Una proiezione viene ripresa da tutti i centri di calcolo, anche se chiaramente con modalità e tempistiche differenti a seconda dei modelli considerati. Di cosa stiamo parlando? di una forte contrazione delle temperature.

Che nella seconda parte della prossima settimana potrebbero scendere su valori più consoni al periodo, ma che poi negli ultimi giorni del mese potrebbero diminuire ancora di più. Insomma, per fine Luglio pare esserci una via d’uscita da questo inferno in terra!

La fine dell’inferno dantesco

Di come ne usciremo ne parleremo dopo, ora vogliamo concentrarci principalmente sull’aspetto termico, perché questi sono giorni veramente terribili. Facciamo fatica a capire chi sostiene che si tratti di un normale anticiclone, affermare ciò vorrebbe dire che quanto sta succedendo molte zone d’Italia accade praticamente ogni estate. Questo è un autentico mostro, pericoloso per l’uomo e la natura.

Bene, l’entità dell’ondata di calore attuale (che va a sommarsi alla precedente) di normale non ha proprio un bel niente. E i resoconti a fine mese saranno impietosi ed estremi.

Per questo motivo siamo davvero lieti di potervi annunciare finalmente qualche novità della circolazione atmosferica di fine Luglio. Finirà tutto? Beh non prima del 27-28, ma stavolta la via d’uscita pare esserci davvero…

I fenomeni estremi: più che un pericolo, una realtà

Per ritornare a condizioni di temperatura gradevoli, è necessaria l’arrivo di aria fresca nordatlantica in quota. Quest’ultima deve inevitabilmente interagire con l’aria calda e umida già presente, creando le condizioni ideali per temporali violenti. Le cronache meteo ne sono piene!

Questo tipo di fenomeni estremi, tuttavia, è molto difficile da prevedere con largo anticipo. Non possiamo dire quando ci saranno i prossimi eventi estremi, ma sappiamo che…dovremo conviverci sempre maggiormente. E soprattutto sappiamo bene che è un qualcosa con cui dovremo conviverci a lungo… il futuro non è certo roseo!