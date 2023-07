L’anticiclone africano si è stabilizzato in Italia dopo qualche giorno di “prove generali”. Ora sta investendo a pieno centro-sud e isole maggiori e da sabato sarà protagonista nuovamente al nord Italia per diversi giorni. Insomma per tutta questa seconda decade di Luglio ci sarà poco da fare: le condizioni meteo saranno stabili ed eccezionalmente calde.

APICE DEL CALDO LONTANO

L’alta pressione africana si concederà una vera e propria vacanza lunga nel Mediterraneo, dove persisterà almeno fino al 20 Luglio senza grandi possibilità di cambiamenti. Anzi, a dirla tutta il caldo si intensificherà giorno dopo giorno, fino a raggiungere l’apice tra il week-end e l’inizio della prossima settimana.

Su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia potremo raggiungere agevolmente punte di 42-43°C nei settori interni e lontani dal mare. Sulle coste avremo qualche grado in meno, ma l’umidità sarà tale da rendere il caldo molto afoso e insopportabile sia di giorno che di sera. Anche al centro farà molto caldo, specie sul lato adriatico dove potremo sfiorare i 40°C.

Caldo afoso anche in Val Padana: i valori più alti sono attesi tra domenica e lunedì sull’Emilia Romagna, dove non si escludono i 40°C.

TERMINE DEL GRANDE CALDO

La lunga vacanza del caldo africano in Italia terminerà con buona probabilità nel corso della terza decade di Luglio. Questo significa che ci sarà ancora da aspettare per tornare a respirare aria più gradevole o comunque caldo nella norma dell’Estate mediterranea.

Si ipotizza, secondo i centri di calcolo, che attorno al 20 Luglio le prime incursioni fresche invaderanno il nord Italia, poi tra 22 e 23 Luglio quest’aria più gradevole potrebbe invadere centro e sud Italia, abbattendo nettamente la colonnina di mercurio. Sia chiaro, non farà freddo, ma potremmo definirlo come un ritorno alla normalità.

Ovviamente il calo termico non passerà inosservato e potremo fare i conti con violenti temporali, grandinate e forti colpi di vento da nord a sud. Saranno essenziali le previsioni meteo dei prossimi giorni per definire meglio il quadro della situazione.