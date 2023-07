Tutto confermato! Nei prossimi giorni ci attende un vero boom di caldo con temperature che potrebbero schizzare così in alto da toccare punte fino a 44/45°C.

SITUAZIONE GENERALE

Sull’Italia è presente una blanda figura di alta pressione a matrice sub-sahariana, ma che al momento fa sentire il su alito più caldo soprattutto al Sud e sulle due isole Maggiori. Al Nord e su alcuni tratti del Centro invece, deboli infiltrazioni d’aria umida e relativamente più fresca sono alla base di un contesto meteo favorevole allo sviluppi dei temporali che tendono tuttavia a concentrarsi principalmente sui rilievi, ma occasionalmente riescono a spingersi anche verso i comparti pianeggianti come accaduto infatti anche in queste ultime 24 ore.

EVOLUZIONE PROSSIMI GIORNI

Inizia dunque il conto alla rovescia con l’anticiclone africano che si prepara infatti ad una pesante offensiva sull’area del mediterraneo e già tra Giovedì 6 e Venerdì 7 gli effetti saranno ben evidenti su alcune zone del Paese. Sotto osservazione saranno principalmente le due Isole Maggiori e gran parte dell’area tirrenica. Qui il sole sarà generosissimo, ma anche il caldo non sarà da meno. Le temperature infatti si avvicineranno già alla soglia dei 37/38°C e localmente qualcosina di più nelle aree più interne della Sardegna.

ARRIVA IL CALDO FEROCE

Occhi puntati invece al weekend quando una vera e propria bolla d’aria rovente farà il suo definitivo ingresso sul nostro Paese. Gli effetti saranno abbastanza ovvi e come potete ben immaginare il bel tempo e il grande caldo la faranno da padrone con temperature che saliranno oltre la soglia dei 40°C sulla Sardegna con un ulteriore sussulto nelle zone interne. Qui ci attendiamo veramente picchi di 44/45°C.

CALDO SU TUTTA ITALIA

Ma il grande caldo si farà sentire anche sul resto del Paese. Nonostante non si toccheranno valori così elevati come in Sardegna, le colonnine di mercurio non si faranno particolari scrupoli a raggiungere punte di 35/36°C.

TENDENZA NEL MEDIO/LUNGO TERMINE

La grande calura ci accompagnerà sicuramente per gran parte della prossima settimana, quanto meno sulle regioni del Centro e del Sud. Al Nord invece, da Mercoledì sembra probabile una parziale flessione dell’alta pressione con il possibile ritorno dei temporali ed una conseguente seppur contenuta attenuazione del caldo. Attendiamo ovviamente conferme in merito vista la distanza temporale.