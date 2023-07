Arriva Agosto, arriva il fresco: potrebbe sembrare un ossimoro ma è ciò che realmente si prospetta nella prima decade di Agosto, l’ultimo mese dell’Estate meteorologica. Nel pieno del Solleone, il periodo solitamente più caldo dell’anno, le condizioni meteo peggioreranno nettamente su gran parte d’Italia.

Forte perturbazione in arrivo

È ormai certo l’arrivo di una forte perturbazione nord-atlantica, colma di aria fredda artica, destinata ad inglobare tutto il Mediterraneo centrale. L’arrivo di questa massa d’aria molto instabile è atteso il 3 Agosto, ma agirà almeno fino al 6 Agosto, per ben 4 giorni, su gran parte d’Italia. Questa irruzione fresca sarà preceduta da un momentaneo aumento delle temperature al sud, dove si riaffaccerà il caldo africano, ma sarà solo per poco.

Le temperature sono destinate a crollare ovunque, da nord a sud, fino a precipitarsi sotto le medie del periodo di parecchi gradi. Inoltre le temperature resteranno sotto media o al limite in media anche nei giorni successivi, fino al termine della prima decade di Agosto.

Rischio temporali e grandine di grosse dimensioni

L’arrivo di aria così fresca nel Mediterraneo nel pieno dell’Estate non può passare inosservato. Un crollo termico così vistoso andrà a causare forti contrasti termici soprattutto al nord e sul versante adriatico. Avremo temporali diffusi e localmente violenti tra 3 e 6 Agosto. Non escludiamo anche il ritorno di grandine di grosse dimensioni, trombe d’aria e forti nubifragi.

Improvviso caldo intenso a Ferragosto?

Analizzando le simulazioni modellistiche relative alla seconda decade di Agosto, emerge la possibilità di un ritorno dell’anticiclone africano nel Mediterraneo. Il caldo potrebbe riconquistare l’Italia, ma per il momento non si intravedono scenari estremi come quelli vissuti in questo mese di Luglio.

Al momento è più probabile un Ferragosto stabile e molto caldo su gran parte d’Italia, ma dovremo necessariamente riaggiornarci nei prossimi editoriali con informazioni meteo più affidabili.