Sole e caldo, anzi, caldissimo! L’anticiclone africano sta raggiungendo la sua massima potenza. Ce ne siamo accorti credo un po’ tutti viste le pazze temperature che si stanno raggiungendo su molte zone del Paese. Per non parlare poi del tempo che mantiene un assetto votato alla totale stabilità.

Per vedere qualche nuvolone minaccioso infatti, bisogna salire in alta montagna dove localmente si verificano isolati piovaschi e qualche colpo di tuono.

Insomma, l’alta pressione regna sovrana anche se da un’attenta analisi si percepisce che qualcosa non va. Ed infatti, intorno a metà settimana, la bolla d’aria rovente inizierà un po’ a sgonfiarsi sulle regioni del Nord dove tra Giovedì 13 e Venerdì 14 deboli infiltrazioni d’aria relativamente fresca, andranno a contrastare con quella bollente preesistente dando origine ad alcuni temporali.

La giornata più propizia a questo genere di fenomeni sarà comunque quella di Giovedì. In quanto alle zone a rischio saranno quelle del Nord segnatamente le Alpi, le Prealpi e alcuni settori dell’alta Valle Padana. Prestare molta attenzione in quanto, vista la forte energia in gioco, i temporali potranno assumere carattere di forte intensità.

Su queste zone ovviamente ci attendiamo anche una moderata stemperata del caldo con un calo termico di circa 3/5°C rispetto a questi giorni.

Poche invece saranno le novità sul resto del Paese dove il sole e il grande caldo saranno protagonisti probabilmente anche per tutto il fine settimana quando anche al Nord le temperature torneranno comunque a salire raggiungendo nuovamente i valori di questi giorni.

Ma sul tempo del fine settimana preferiamo attendere ulteriori aggiornamenti prima di sciogliere la prognosi.