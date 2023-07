Eccome se li scalda! Vedrete nei prossimi giorni quanto caldo arriverà! Ma intanto poca calura e ancora tanti temporali. Come del resto accaduto in queste ultime 24 ore. E ancora una volta sono state le regioni del Nord a subire i capricci di un’Estate che non ne vuole ancora sapere di decollare definitivamente.

Cosa accadrà dunque nei prossimi giorni? Nonostante l’anticiclone cominci a muovere lentamente il suo baricentro verso il mare nostrum, le regioni del Nord e marginalmente quelle del Centro continueranno a risentire del flusso umido e relativamente fresco in arrivo dal Nord Atlantico.

Ne consegue un contesto meteorologico ricco di alti e bassi su queste regioni, pronto ad alternare momenti di tempo tranquillo e soleggiato, a momenti in cui l’atmosfera tornerà ad agitarsi scaricando improvvisi temporali anche di forte intensità.

Questo disegno atmosferico ci accompagnerà almeno fino a Giovedì anche se nel contempo inizierà a salire ulteriormente l’alito bollente dell’alta pressione africana. Giovedì infatti, a parte i soliti temporali di passaggio al Nord e sulla dorsale appenninica del Centro, sulle due Isole Maggiori e l’area tirrenica cominceranno ad aumentare in forma decisa le temperature in un contesto ovviamente soleggiato.

Sarà però da Venerdì che lo scenario meteo-climatico inizierà ad assumere un aspetto prettamente stabile e via via sempre più caldo. L’anticiclone africano infatti, riuscirà proprio a cavallo del weekend ad avvolgere tutto il nostro Paese ponendo fine ai temporali e portando le colonnine di mercurio fino a toccare picchi prossimi se non addirittura oltre i 40°C.

Insomma, ci attende un fine settimana sicuramente pieno di novità sul fronte caldo, ma di questo vi daremo maggiori dettagli negli aggiornamenti dedicati al weekend.