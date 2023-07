Il grande caldo si è fatto da parte per merito dei venti di maestrale, i quali hanno abbattuto letteralmente la colonnina di mercurio praticamente ovunque. Le condizioni meteo, insomma, sono “migliorate” dopo il caldo eccessivo dei giorni scorsi.

Finale di Luglio tranquillo?

Non proprio. Qualche temporale tornerà ad attraversare le nostre regioni del nord specie nel week-end, considerando che l’anticiclone si rivelerà parecchio debole. Queste correnti fresche porteranno acquazzoni, temporali e grandinate prettamente al nord, mentre sul resto d’Italia prevarrà un blando anticiclone delle Azzorre comunque influenzato dal caldo nord africano.

Nuovo aumento delle temperature

Proprio nel week-end le temperature torneranno a salire su gran parte d’Italia, in particolare sul centro-sud. Le masse d’aria sub-tropicali, ancora particolarmente bollenti, si avvicineranno all’Italia ma possiamo essere certi che non causeranno un’ondata di caldo paragonabile a quella vissuta negli ultimi giorni. Insomma le temperature massime non andranno oltre i 35-37°C nei settori interni.

Agosto farà sul serio?

Ebbene pare proprio che Agosto, l’ultimo mese dell’Estate meteorologica, partirà in maniera del tutto insolita. L’anticiclone africano resterà alla finestra, mentre nuove avvezioni fresche nord-atlantiche potrebbero invadere il Mediterraneo.

In particolare possiamo individuare due situazioni di maltempo: una molto blanda tra 1 e 3 Agosto, principalmente al nord Italia dove avremmo un calo termico e altri temporali; la seconda potrebbe rivelarsi ben più forte tra 4 e 5 Agosto e pare possa coinvolgere gran parte d’Italia.

In questo scenario le temperature potrebbero scendere nuovamente su tutta Italia, portandosi addirittura sotto le medie del periodo. Nel frattempo temporali e acquazzoni coinvolgeranno gran parte del nord e a sprazzi anche centro e sud.

Il grande caldo, insomma, resterà alla larga dall’Italia con sempre più probabilità almeno fino al 5 Agosto. Il prosieguo ovviamente è ricco di incertezze, ragion per cui non escludiamo un ritorno di condizioni meteo molto calde.