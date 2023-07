Le condizioni meteo vedono attualmente un’area di alta pressione di matrice oceanica distesa fra l’Europa occidentale e l’area mediterranea, che determina tempo generalmente stabile e condizioni di caldo moderato. Aria un po’ più calda da sud affluisce verso le Isole e il Sud Italia e in questo week end determinerà un aumento termico temporaneo, senza però raggiungere i livelli intensi ed estremi dell’ultima ondata di calore.

Nel fine settimana assisteremo anche a un parziale indebolimento della struttura di alta pressione sul Nord Italia e ciò determinerà un aumento dell’instabilità con temporali sparsi. Luglio si concluderà quindi con sole e caldo al Centro-Sud e un tempo invece più instabile e mediamente più fresco al Nord.

Cosa si prospetta per l’inizio di Agosto?

L’Anticiclone è previsto indebolirsi ulteriormente sul Mediterraneo nella prima parte di Agosto, quando potrebbero approfittarne correnti instabili atlantiche ancor più incisive.

L’evoluzione meteo dei principali modelli matematici vede infatti l’arrivo di più impulsi perturbati nei primi giorni del mese, i quali inizialmente dovrebbero interessare solo l’area settentrionale, lasciando ancora indisturbato il Centro-Sud, mentre in un secondo momento potrebbero riuscire a spingersi anche verso le regioni centro-meridionali.

Fase instabile sull’Italia con temporali anche forti

Entrando più nel dettaglio, ma sempre con le dovute cautele del caso vista la distanza temporale che ci separa, possiamo individuare una fase instabile al Nord fra 1-4 Agosto, con frequenti temporali soprattutto a evoluzione pomeridiana-serale. In questa fase i fenomeni tenderanno a interessare le aree alpine-prealpine e a tratti anche quelle pianeggianti (specie verso 3-4 Agosto), con possibilità di grandinate e forti raffiche di vento.

A seguire, il flusso atlantico responsabile di questa instabilità sul Nord Italia, potrebbe abbassarsi di latitudine e veicolare una saccatura instabile, verso il 5-6 Agosto, con interessamento anche dell’Italia centro-meridionale. Potremmo quindi assistere a una fase di intenso maltempo, con temporali piuttosto diffusi e intensi sulla penisola, in un contesto termico sotto la media.

In conclusione le tendenze meteo ci mostrano un inizio di Agosto fortemente instabile, prima al Nord poi probabilmente anche sul resto d’Italia, con un clima non particolarmente caldo. L’Anticiclone Africano, con le sue temperature roventi, potrebbe rimanere lontano dall’Italia anche per tutta la prima decade del mese.

Vedremo se questa previsione verrà confermata nel corso dei prossimi aggiornamenti.