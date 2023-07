L’avvio di Agosto sembra destinato a sorprendere, con meteo estivo senza particolari eccessi. Le proiezioni ultime dei centri meteo mostrano un potenziale scossone molto importante tra il 4 ed il 6 Agosto, che potrebbe sancire la prima piccola crisi dell’Estate.

Il caldo africano, che ha dominato in lungo ed in largo nel mese di Luglio, dovrebbe rimanere lontano o quanto meno si resterà ben distanti dai picchi termici raggiunti di recente. Non ci saranno infatti le condizioni per nuove imponenti rimonte dell’anticiclone africano.

L’Italia si troverà lambita, nei primi giorni della settimana, dalle correnti d’aria più fresca legate ad una possente circolazione depressionaria sul Nord Europa. Ci sarà così il rapido passaggio di qualche impulso instabile che interesserà il Settentrione, localmente parte dell’area appenninica ed il medio-alto adriatico.

Questi fronti perturbati, diretti principalmente verso i Balcani, coinvolgeranno così anche l’Italia riuscendo a portare qualche fenomeno non solo sul Nord Italia. Le temperature caleranno di qualche grado rispetto al weekend e si assesteranno su valori grosso modo nella media del periodo.

Burrasca di maltempo sull’Italia

Arriviamo alla seconda parte della settimana quando si potrebbe realizzare un peggioramento molto più evidente, legate all’affondo di una saccatura fredda nord-atlantica. Ci potrebbero essere le condizioni per un guasto meteo ben organizzato, anche atipico per la prima decade d’Agosto.

Il fronte temporalesco, legato alla saccatura, potrebbe entrare deciso al Nord a cavallo tra giovedì 3 e venerdì 4 Agosto, con un carico di temporali anche forti. Sulle Alpi si rivedrà probabilmente la neve sulle vette oltre i 2000 metri di altitudine.

L’ondata di piogge e temporali, con anche l’aria molto fresca, potrebbe poi estendersi al Centro-Sud verso il fine settimana. C’è infatti la possibilità del transito di un vortice freddo su tutta Italia, con piogge e temporali su gran parte della Penisola.

Se quest’evoluzione fosse confermata, ci si troverebbe dinanzi ad una burrasca nel cuore dell’Estate, in uno scenario completamente diverso da quello vissuto a Luglio. L’Estate 2023, pur così estrema come picchi di calore, nel suo insieme probabilmente risulterà ben meno calda rispetto all’Estate 2022.