Il caldo è ormai confermato e non solo diventerà sempre più intenso ma addirittura rischia di diventare eccezionale nel corso della seconda decade di Luglio. È proprio ciò che ci propongono i modelli meteo anche quest’oggi, dopo che ieri erano stati lanciati i primi segnali nel lungo termine.

Analizzando le simulazioni modellistiche è molto probabile che il caldo possa intensificarsi giorno dopo giorno, fino a raggiungere l’apice poco dopo metà mese, precisamente tra 16 e 18 Luglio. Tutto questo a causa di una struttura anticiclone immobilizzata sul Mediterraneo centrale, a sua volta causato da una persistenza di aree di bassa pressione a largo della Gran Bretagna.

VERSO UN CLIMA TROPICALE

Questa stasi barica permette un costante richiamo di aria molto calda sahariana verso latitudini settentrionali, in questo caso verso l’Italia. Insomma il cuore dell’anticiclone sub-tropicale rischia di trasferirsi per diversi giorni proprio sul Mediterraneo, regalando connotati davvero molto lontani dalla tipica Estate mediterranea. Anzi, con buona probabilità vivremo giornate decisamente sub-tropicali, con clima desertico a tutti gli effetti.

TEMPERATURE ESAGERATE IN ARRIVO

Quello che inizialmente potremo definire come “caldo intenso”, ovvero tra 8 e 11 Luglio, rischia di diventare “caldo eccezionale”, tutt’altro che piacevole. Le temperature, a partire dal 12 Luglio in poi, continueranno a salire fino a portarsi oltre i 35°C su molte località del centro, del sud e delle isole maggiori. Addirittura entro metà mese potremo raggiungere punte di 41-42°C nelle zone interne lontane dal mare. È chiaro che temperature di questo tipo rappresenterebbero un problema per la salute, rivelandosi pesanti non solo di giorno ma anche di sera e di notte.

Al gran caldo ovviamente si unirà l’alto tasso di umidità soprattutto sulle coste. Insomma il caldo sarà molto afoso e insopportabile.

CALDO DA RECORD A SEGUIRE?

Come se non bastasse pian piano si fa largo l’ipotesi di un ulteriore, clamoroso, aumento delle temperature attorno al 17 Luglio. Le temperature potrebbero salire a livelli record, addirittura sfiorando i 44-45°C nelle zone interne del sud e delle isole maggiori. Questo scenario meteo, tuttavia, richiede ancora conferme.