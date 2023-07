Il caldo africano va pian piano intensificandosi su tutta Italia, ma a pagarne maggiormente le spese sono le regioni del sud e delle isole maggiori. Il responsabile principale di questa nuova fase meteo estrema è proprio lui: l’anticiclone nord-africano.

Grande assente nella prima parte d’Estate

L’anticiclone africano è stato quasi sempre lontano dall’Italia nella prima parte dell’Estate, tra Giugno e i primi giorni di Luglio, esclusa una breve parentesi a ridosso del Solstizio d’Estate, in occasione della prima forte ondata di caldo stagionale.

Ora l’anticiclone si è risvegliato ed è pronto ad affondare il colpo su buona parte della penisola. Questa ondata di caldo, infatti, sarà nettamente più intensa e duratura rispetto alla precedente.

Almeno sette giorni di caldo esagerato

Il cuore dell’anticiclone nord-africano sta letteralmente cambiando sede. Nel corso dei prossimi sette giorni verrà in vacanza nel Mediterraneo dove giacerà con tutto il suo immenso serbatoio caldo. Si tratta di aria calda tipica del deserto del Sahara, dove solitamente staziona per lunghi periodi dell’Estate. Il suo trasferimento in Italia implicherà un sensibile aumento delle temperature, ancor più evidente e pesante rispetto a quello attuale.

Insomma fa già caldo, questo è sotto gli occhi di tutti, ma la situazione degenererà ulteriormente nei prossimi giorni. Il caldo diverrà esagerato su tutto il centro-sud e le isole maggiori, dove potremo sfiorare temperature superiori ai 40°C, addirittura vicine ai 43-44°C nelle zone più interne e lontane dal mare.

Seconda decade di Luglio da dimenticare

Oltre alle elevate temperature sahariane ci sarà anche il Mediterraneo a fornire un contributo non da poco: ci riferiamo all’umidità. La costante evaporazione dei mari, in assenza di ricambi d’aria, favorirà un consistente accumulo di umidità su coste e pianure. Giorno dopo giorno l’umidità aumenterà e di conseguenza il caldo diverrà sempre più afoso e insopportabile. Tutta la seconda decade di Luglio rischia di presentare queste condizioni meteo pessime, molto lontane dalla tipica Estate mediterranea.