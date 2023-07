Siamo nel pieno dell’Estate e naturalmente chiunque si aspetterebbe clima caldo e stabile in Italia. Tuttavia c’è una notevole differenza il tipico caldo mediterraneo, piacevole e ampiamente sopportabile, e il caldo nord-africano nettamente più insopportabile e opprimente. Insomma, dal punto di vista meteo c’è una netta differenza tra 30 e 40°C.

Il caldo che stiamo vivendo attualmente è di origine nord-africana, più precisamente sahariana: l’anticiclone nord africano avvolgerà il Mediterraneo ancora per giorni e giorni, certamente fino al 20 Luglio su tutta Italia, senza alcuna eccezione. Dopo il 20 potrebbero aprirsi scenari più gradevoli per il nord, ma su questo punto dovremo tornarci più in là.

CALDO ESTREMO

L’avvezione calda raggiungerà l’apice nel corso della prossima settimana, rivelandosi addirittura superiore a quanto visto negli ultimi giorni. L’attuale settimana è stata molto calda soprattutto al sud e sulle isole, tanto che abbiamo superato i 40°C in diverse località, ma a quanto parte la prossima settimana risulterà nettamente più calda e insopportabile.

Difatti toccheremo e percepiremo temperature esagerate su tante regioni, da nord a sud. Le temperature più alte sono previste al sud, sul lato adriatico e sulle isole maggiori: tra martedì e giovedì la colonnina di mercurio raggiungerà agevolmente i 42-44°C nei settori interni, come se ci trovassimo in pieno deserto.

GRANDE CALDO AL NORD

Il caldo sarà importante anche in Val Padana, dove si attendono fino a 42°C sulla Val Padana orientale, tra Emilia e Veneto. Altrove avremo qualche grado in meno, ma l’umidità sarà elevata e renderà il caldo davvero pesante e afoso, sia di giorno che di sera.

ALTRE NOTTI TROPICALI

Il caldo sera e notturno sarà una certezza. Sulle coste e le pianure del sud la temperatura faticherà a scendere sotto i 28-30°C anche nel pieno della notte, il tutto con valori di umidità elevati. Insomma andiamo incontro ad altre notti tropicali, ancor più pesanti di quelle recenti appena trascorse.

Questa evoluzione meteo è valida almeno fino al 20 Luglio, dopodiché potrebbero aprirsi nuovi scenari che discuteremo nei prossimi articoli.