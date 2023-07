I nostri articoli meteo lo avevano già annunciato nella diverso tempo. Sta per arrivare il caldo quello intenso. Molti lettori sono spaventati e ci chiedono se c’è già una data per la sua fine. Andiamo a vedere dai modelli quando è possibile un ridimensionamento delle temperature.

Dopo i temporali violenti ecco il caldo

In un nostro articolo specifico abbiamo fatto un focus delle variazioni che ci sono state in questi giorni. Un mese di Luglio assolutamente pazzo, iniziato con un sacco di piogge temporali e che proseguirà sotto un’ondata di calore spaventosa.

Sarà veramente violenta, non solo per la sua intensità, ma pure per estensione e durata. Insomma un’onda calda degna di nota proprio tipica di questi ultimi anni. Qualcosa che fino a un cinquantennio fa non sarebbe stato granché concepibile e invece ora sta diventando la norma.

Basti pensare che le piogge degli ultimi giorni, le anziché essere viste come un qualcosa di naturale, sono state giudicate come “anno senza Estate”. Ma ciò non è affatto vero. Purtroppo abbiamo spesso la memoria corta e l’estate a volte diventa un vero e proprio Inferno.

Quanto durerà questo caldo

La risposta è molti giorni. Purtroppo non c’è una data ufficiale per la fine del caldo. Alcuni modelli vedono l’ingresso di una veloce perturbazione Giovedì 13 Luglio, ma sarebbero solo alcuni temporali, anche violenti, nelle zone a nord del Po. Quindi nemmeno in tutto il Settentrione. Non parliamo poi addirittura del Centro o del Meridione, dove il caldo andrebbe avanti letteralmente indisturbato e senza alcuna soluzione di continuità.

Purtroppo queste fasi meteo roventi e interminabili stanno diventando letteralmente la nuova normalità. Di normale non ci sarebbe nulla, perché non dovrebbero far parte del nostro clima. I 40 gradi diffusi con punte anche di 45 o 47, sarebbero davvero delle eccezioni rarissime.

Fino a mezzo secolo fa capitavano davvero una volta ogni 50 anni. Adesso non solo capitano quasi tutti gli anni ma in più occasioni nel medesimo anno! Va da sé che il cambiamento climatico si fa sentire in maniera prorompente anche da noi e a maggior ragione in Estate.