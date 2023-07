I modelli meteo hanno cambiato le carte in tavola. Una sorpresa inaspettata, un cambiamento delle condizioni climatiche che dovrebbe subentrare già a metà della settimana entrante. Un ampio e graditissimo refrigerio! Ma andiamo a vedere i dettagli precisi di quest’evento.

Il refrigerio!

Fortunatamente, pare che l’aria fresca in arrivo penetri più in profondità nel Bacino del Mediterraneo, portando una generale rinfrescata davvero assai gradita. La massa d’aria di matrice oceanica dovrebbe raggiungere l’Italia costringendo la bolla sahariana dalla temporanea ritirata.

Occhio che al Centro e al Sud si avvertirà un vero e proprio tracollo delle temperature. Da 10-15 gradi sopra le medie, in men che non si dica dovrebbero riportarsi praticamente ovunque in linea con le medie stagionali. Sembrerà di stare al fresco, ma invece è un semplice rientro in media!

Vediamo le news su inizio Agosto

Per quanto riguarda la prima settimana di Agosto ci saranno molto probabilmente delle novità: andiamo a vedere che cosa ci aspetta nel dettaglio.

Tra Martedì e Giovedì arriverà finalmente il fresco, la ventilazione sostenuta dai quadranti occidentali farà sì che l’aria oceanica si propaghi rapidamente a tutte le regioni. Sebbene non sia una perturbazione molto vasta, dato che c’è aria rovente preesistente è possibile lo sviluppo di temporali fortissimi qua e là.

Per quanto riguarda la prima settimana di Agosto, molto probabilmente avremo a che fare in primis con una nuova impennata delle temperature su gran parte delle nostre regioni, anche se molto probabilmente non si raggiungeranno i valori folli degli ultimi giorni. Dopodiché potrebbe subentrare un’altra rinfrescata oceanica.

Le considerazioni

Insomma, pare proprio che il prossimo mese possa iniziare ancora con molto caldo, benché meno estremo, e poi decida nuovamente di rinfrescare un bel po’ Ecco che quindi potrebbe seguire le orme di Luglio, ma senza essere così ultra estremo come questo mese che entrerà negli annali climatici.