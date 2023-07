Nelle previsioni meteo a 15 giorni, dopo settimane di caldo infernale, finalmente una discreta novità. Quelle temperature non dovrebbero più interessarci! Stiamo parlando di valori prossimi ai 50 gradi che più di una volta hanno interessato alcune regioni del Sud, come la Sardegna e la Sicilia.

Si tratta di valori assolutamente fuori scala anche per quelle regioni dove il caldo è sicuramente la norma nel periodo estivo.

Estate che prosegue più tranquilla

Non possiamo parlare di frescura, anche se la stagione estiva dovrebbe proseguire per lo meno un po’ più clemente rispetto a questo mese di luglio infernale.

Gli ultimissimi giorni e i primi di Agosto dovrebbero essere caratterizzati da temperature comunque attorno alle medie o al più leggermente al di sopra. L’ondata di calore estrema, che praticamente è durata tre settimane sul Centro e in particolare sul Sud, dovrebbe essere un ricordo.

Attenzione che non stiamo parlando di fresco e temperature quasi autunnali, ma semplicemente di un rientro alla media. Questo potrebbe essere visto addirittura come qualcosa di gradevole, perché il nostro corpo non è più abituato a valori così “Normali”. Mentre è assuefatto da quelli davvero esagerati di queste ultime settimane.

Luglio è stato un mese fuori scala

Il mese centrale dell’Estate 2023 è diventato qualcosa di veramente inedito. Dicotomia ultra estrema che c’è stata tra il Sud e il Nord è stata esasperata dai cambiamenti climatici. Di fatti, mai si era verificata una divergenza di tempo simile.

Il Settentrione alle prese con fresco e temporali di in inaudita violenza, con grandinate diffusissime e alcune trombe d’aria. Il Sud invece interessato da anticicloni estremi con temperature davvero da record e una ostinata persistenza di condizioni meteo prettamente anomale.

Purtroppo, questa situazione così folle potrebbe ripresentarsi nelle prossime estati, ma per adesso Agosto dovrebbe fortunatamente rientrare un pochino nei ranghi tipici della normalità estiva .