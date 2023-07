Un grosso cambiamento del meteo sta travolgendo l’Italia, dopo un lunghissimo periodo dominato dell’anticiclone africano. Il caldo infernale sta realmente finendo.

Ma occhio a come finisce! Perché non è certo in modo indolore, visto il maltempo estremo con fenomeni violenti di intensità inaudita al Nord. Sono due facce della stessa medaglia di un quadro davvero estremo ed eccezionale (ma oramai non più tanto).

Calo termico, finalmente un rientro in media!

Il calo termico si è esteso Mercoledì 26 Luglio dalle regioni centrali verso quelle del Sud, con il caldo record che è stato totalmente spazzato via. Questo cambio di circolazione ha comportato alcuni temporali in transito anche sulle regioni centrali e fino a parte del Sud. Il ritorno alla normalità estiva sarà comunque caratterizzato da un ampio divario rispetto alle temperature altissime precedenti. Ma, lo ripetiamo ancora, non è fresco, bensì un normale…rientro in media! Quindi l’Estate continua e continuerà a lungo…

Il prosieguo

Fino al fine settimana si attende meteo più stabile e condizioni di tempo estivo, senza eccessi di calore, per nessuna regione italiana. Ma attenzione bene. Potrebbe però trattarsi solamente di una tregua, con il caldo africano pronto a tornare in ballo già a inizio Agosto. Tuttavia si tratterà di valori più moderati e generalmente limitati al Sud e alle due Isole Maggiori, col Settentrione sempre ai margini

Buone notizie. La calura estrema dovrebbe rimanere lontana dall’Italia anche ad inizio mese prossimo, la prosecuzione di un normale tempo estivo generalmente stabile, intervallato da qualche passaggio temporalesco al Nord. Le temperature più elevate sono attese al Sud Italia e sulla Sicilia, ma ben lontane dai picchi eccezionali di questi ultimi giorni.

Insomma news davvero positive, se non altro perché eravamo stufi, per non dire arcistufi, di avere un meteo così estremamente caldo. No, non era Estate, era un nuovo inferno in terra.