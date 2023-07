L’Italia sarà nella fornace, il meteo non risparmierà nessuno. Questo è il resoconto delle ultime emissioni modellistiche, anche se sappiamo che non dovrebbe più stupirci questo tipo di tempo.

Finora ci è andata veramente di lusso, proprio perché abbiamo registrato dei valori termici talvolta anche abbondantemente sotto media. Ma ciò non toglie che il caldo in arrivo sarà davvero importante. Andiamo a vedere i dettagli di questa nuova onda calda.

Che caldo in arrivo!

Fino a Giovedì 6 Luglio niente da dire, Estate che prosegue normale nel suo cammino. Ma cambia tutto a cominciare da Venerdì 7, con temperature che si impenneranno su tutte le regioni italiane, e in particolare avremo una fase davvero bollente da Sabato 8 fino a Martedì 11.

Il target preferito saranno le due Isole Maggiori, dove le temperature potrebbero agevolmente superare i 40 gradi nelle aree lontane dal mare. Purtroppo i modelli meteo hanno rincarato la dose e sembra proprio che questa fase in arrivo possa essere veramente cattiva.

C’è però un lato positivo. Si intravede già una fine. Questo è di sicuro un ottimo responso, perché starebbe significare che il mostro anticiclonico dovrebbe essere Sì cattivo ma non esagerato. Attenzione, però, che comunque il caldo in arrivo sarà molto intenso e laddove non si raggiungeranno i 40 gradi, si registreranno tassi di umidità opprimenti sulle coste.

Luglio stavolta fa sul serio

Il mese di Luglio stavolta ha deciso di fare sul serio, anche se fino ad adesso ci è andata bene. Il mese centrale dell’Estate è iniziato con temperature gradevoli e precipitazioni abbastanza diffuse.

Chiaramente non possiamo aspettarci che duri l’intero periodo proprio perché oramai il cambiamento climatico ha fatto capire che le Estati recenti sono un mix tra onde calde violente e fenomeni meteo estremi. Per fortuna quest’anno è una via di mezzo, cioè senza gli eccessi dell’anno passato, ma nemmeno la frescura di una volta.

Noi pensiamo che questa situazione sia il massimo a cui si possa ambire in queste nuove annate estive. In altre parole: fino ad adesso ci è andata davvero molto di lusso.