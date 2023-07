Il grande caldo di Luglio è alle spalle, al suo posto è arrivato un blando anticiclone moderatamente caldo sovrastato da correnti più instabili che portano temporali perlopiù al nord. Insomma stiamo vivendo un periodo tipicamente estivo. Ma il meteo sarà clemente anche nel mese di Agosto? “La prima decade del mese vedrà scenari decisamente fuori dagli schemi, estremi nel senso opposto” ci anticipa il nostro Raffaele Laricchia nella consueta intervista settimanale.

ANDREA MELONI (Amministratore di Meteogiornale.it): “Altri estremi in arrivo? Cosa intendi?”

RAFFAELE LARICCHIA (tecnico meteorologo): “Questa volta gli estremi a cui mi riferiscono non riguardano le alte temperature come quelle percepite nel corso di Luglio. I primi dieci giorni di Agosto rischiano di scivolare sull’estremo opposto, ovvero quello del fresco e dei temporali violenti. L’alta pressione sarà messa a dura prova e dovrà arrendersi in più occasioni alle correnti molto fresche nord atlantiche”.

ANDREA MELONI: “Quando torna il maltempo?”

RAFFAELE LARICCHIA: “Sarà una prima decade di Agosto molto dinamica, ragion per cui potremo imbatterci addirittura in più di una perturbazione. Già questo sarebbe un fatto insolito, considerando che ci troviamo nel pieno del Solleone, uno dei periodi più stabili e caldi dell’anno. Ma così non sarà! Almeno 2 o 3 perturbazioni potranno attraversare l’Italia: la prima tra 4 e 5 Agosto, l’altra il 6 Agosto e l’altra ancora, ipotetica, tra 8 e 10 Agosto. Come vedete c’è molta carne al fuoco di cui discutere e su cui ovviamente ci ritorneremo nei prossimi giorni”.

ANDREA MELONI: “Ma dove ci sarà più maltempo? ”

RAFFAELE LARICCHIA: “Al momento sembra che l’obiettivo principale di tutte queste perturbazioni sia proprio il nord Italia. Sarà proprio sul settentrione che avremo i temporali più frequenti, le piogge più estese e logicamente il maggior rischio di fenomeni estremi come grandine di grosse dimensioni e colpi di vento. Il resto d’Italia sarà ai margini, ma non escludo l’arrivo di isolati forti temporali al centro e sulla fascia adriatica tra 4 e 5 Agosto.”.

ANDREA MELONI: “E le temperature?”

RAFFAELE LARICCHIA: “Qualche giornata calda non mancherà, sia chiaro, come ad esempio 3 e 4 Agosto al sud Italia. Ma dopo questa data le temperature scenderanno di almeno 7-10°C su tutta Italia, fino a portarsi sotto le medie del periodo. Le condizioni meteo saranno tutt’altro che estive al nord, dove le temperature minime rischiano di scivolare sin sotto i 13-14°C in piena notte.”.