Questo weekend ci pone dinanzi all’attesa svolta meteo, con un’energica rimonta dell’anticiclone africano verso il bacino centrale del Mediterraneo. La presenza di una depressione atlantica, con fulcro sul Regno Unito, stimolerà la risalita d’aria molto calda dall’entroterra algerino in direzione dell’Italia.

Si tratterà di una massa d’aria d’estrazione sahariana, una vera e propria bolla rovente che coinvolgerà più direttamente le due Isole Maggiori e in modo più attenuato il resto d’Italia. Inevitabile attendersi un aumento delle temperature, con la soglia dei 40 gradi che si supererà sia in Sardegna che in Sicilia.

Le regioni del Nord Italia, ancora inizialmente risparmiate dalla rimonta dell’anticiclone africano, saranno alle prese con ultimi strascichi d’instabilità soprattutto nella giornata di sabato. Ma si tratterà di fenomeni da instabilità sempre più modesti e localizzati.

La massima espansione dell’anticiclone africano è attesa però nei primi giorni della nuova settimana, con il rialzo termico che si farà ancora più marcato. Ci sarà in questo frangente l’azione combinata del riscaldamento da subsidenza, a causa della forza dell’anticiclone, con le masse d’aria roventi di provenienza sahariana.

Il picco della calura si avrà proprio tra lunedì e martedì, con la colonnina di mercurio in crescita ulteriore lungo la Penisola. Punte di 38-39 gradi si raggiungeranno su aree interne del Centro Italia, specie verso i settori adriatici, e anche sulla Puglia. I livelli di calura saranno simili in Val Padana, specie sull’Emilia.

Afa alle stelle, ma in settimana temporali in arrivo al Nord

I 40 gradi si raggiungeranno e supereranno in Sicilia, sull’entroterra, ed in Sardegna si potranno sfiorare i 45 gradi. Il caldo si farà sentire anche di notte, con valori che nelle aree urbane inizieranno ad avere difficoltà a scendere sotto i 24-25 gradi.

Ci saranno pertanto le cosiddette notti tropicali. Oltre a questo, ci sarà un aumento notevole dell’afa e ciò porterà elevato disagio specie in Val Padana e nelle zone di pianura che godranno di minore ventilazione. Ci attendono quindi giornate invivibili, dove l’unica salvezza sarà rappresentata dall’aria condizionata.

Quando finirà il caldo? Per il Centro-Sud si preannuncia una fase di calura prolungata, mentre per il Nord ci potrebbe essere qualche cenno di refrigerio già a metà della prossima settimana. Il parziale cedimento dell’anticiclone potrebbe favorire l’ingresso di temporali, con temperature in moderato calo.

Spostandoci più in avanti l’evoluzione si fa più incerta, ma è possibile che l’anticiclone africano possa ulteriormente ripiegare a latitudini più basse entro il weekend di metà mese. Se così fosse, ci sarebbe la possibilità di un calo termico sino al Sud o quanto meno che il caldo possa allentare la morsa.